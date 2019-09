Piszkos hatalmi játékok

Traian Băsescu elnöksége idején azt hittük, mélyebbre már nem is süllyedhet Románia a politikai csatározások mocsarában. Ám ebben az országban mindig van még alább. Az a hatalmi harc, amely jelenleg Bukarestben zajlik, ugyancsak jól tükrözi a jelenlegi politikai osztály minden eddiginél szembetűnőbb szakmai, morális válságát. Semmi sem számít, semmi sem drága, csak megtartsák vagy éppen megragadják az ország irányítását.

Aki azt hitte néhány héttel ezelőtt, hogy Tăriceanuék pálfordulásával bukik a Dăncilă-kormány és hamarosan új miniszterelnöke lesz Romániának, nagyot tévedett. Olyan játszmák, taktikázások kezdődtek, amilyeneket még a merészebbek sem nagyon jósoltak. A szociáldemokraták foggal és körömmel kapaszkodnak a hatalomba, az ellenzék csak ímmel-ámmal próbálja megbuktatni őket, az áruló ALDE lassan semmivé foszlik, a nagy machinátor, Victor Ponta pedig röhög a markába, mert már nemcsak az idő dolgozik neki, hanem politikai ellenfelei is úgy táncolnak, ahogy ő fütyül. A teljes zűrzavar pedig újra teret nyitott a piszkos játékoknak.

Úgy tűnik, saját csapdájába esett az államelnöki babérokra pályázó és az ettől a lehetőségtől megfosztott, sértődött Călin Popescu-Tăriceanu. Bosszúszomjasan paktumot kötött az ördöggel, Victor Pontával, és most szépen lassan eltűnik mögüle a pártja – a hatalom és pénz csábítása nagyobb, erősebb, mint a fővezér szava. Taktikáznak az SZDP-sek, előbb Teodor Meleșcanut vásárolták meg, majd jó pár minisztert is szereztek, csakhogy ne kényszerüljenek egy politikai összetételében megváltozott kormánnyal a parlament elé. Tăriceanu pedig szinte tehetetlen, fogynak az emberei, és ha kizárja az árulókat, frakció nélkül marad a képviselőházban is. Újra megmutatta sötét oldalát a román politikai elit: bárki megvásárolható, nincsenek elvek, eszmék, csak pénz van és hatalom. Egyelőre mindkettő a szociáldemokraták kezében.

Hogy mi lesz ebből az egészből, meddig húzódik a kormányválság, senki nem tudja. Klaus Iohannis tegnap megerősítette, amit néhány napja mondott: sem ideiglenes, sem teljes hatáskörű minisztereket nem nevez ki többé Dăncilă kérésére. Ha tartja magát szavához, a jelenlegi kabinet működésképtelenné válik, lassan alig marad tisztségben tárcavezető. Fenntartható egy kormány, amelyben kulcspozíciók betöltetlenek? Romániában minden lehetséges. Viorica Dăncilă arra játszik, hogy legalább az államelnök-választásig pozícióban maradjon, késlelteti a parlamenti szavazást, amelybe belebukhat, és könnyen lehet, hogy sikerül is neki, hisz az újabb mandátumra pályázó Iohannisnak is szüksége van az ellenségre, akit kétnaponta ostorozhat.

Csakhogy közben az ország ügyes-bajos dolgaival senki nem foglalkozik, a saját érdekek mindenik táborban felülírják a közösségi érdekeket. Vívják vérre menő, piszkos hatalmi harcukat, és úgy tűnik, egyiküket sem zavarja, hogy Románia egyre reménytelenebbül sodródik mint kormányos nélküli hajó a viharos tengeren.