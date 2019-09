Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt politikusa, az RMDSZ képviselője érvelésének köszönhetően elutasította a „zászlótörvényt” módosító javaslatot az alsóház emberi jogi bizottsága. A döntésről a párt sajtóirodája számolt be. A Traian Băsescu volt államfő által létrehozott Népi Mozgalom Párt (NMP) a módosítással azt szeretné elérni, hogy tilos legyen a törvény által nem szabályozott zászlók kitűzése a középületekre, illetve húszezer lejig terjedő bírsággal legyen büntethető ezek használata.

„Nyilvánvalóan a székely zászló használatának korlátozása, a magyar közösség jogainak továbbnyirbálása a cél. Nevetséges, ugyanakkor végtelenül elkeserítő, hogy a kommunista gyakorlat, a szimbólumok szabad használatának korlátozása még ma is ekkora erővel bír Romániában” – fogalmazott a törvénytervezet kapcsán Kulcsár-Terza József. A honatya magyarországi példára hivatkozva érte el, hogy kedvező irányba mozdult el az emberi jogi bizottság tagjainak álláspontja a módosító indítványt tárgyaló ülésen. A gyulai román gimnázium és általános iskola épületéről készült fényképekkel igazolta, hogy a közintézményen román zászló is lobog, illetve, arra is felhívta a figyelmet, hogy az épület homlokzatán előbb románul van felírva az intézmény neve.

Az érvelésre a bizottság tagjai elutasították a magyarság számára kedvezőtlen javaslatot, az egyetlen tartózkodó a Mentsétek Meg Romániát Szövetség testületbeli tagja. „Ismét bebizonyosodott, hogy megalapozott érveléssel, jó példákkal le lehet szerelni a sovén gondolatokat” – értékelte a képviselő. Kulcsár-Terza József ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a „zászlótörvényt” módosító javaslat miatt még korai lenne megnyugodni, ezt ugyanis még tárgyalni fogja a képviselőház plénuma.