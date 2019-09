A Fapados Kultúr Café hivatalos megnyitóünnepségét augusztus 23-án tartották, de valójában csak a múlt hét óta működik a Csíki és a Templom utca sarkán, az Amőba Oktatási Központ épületének földszintjén kialakított kávézó. Volt már benne szabad zenélés (jam session), zenéléssel egybekötött meccsnézés, babahordozós találkozó, ElectroKids délutáni parti, és színházi előadásokat is láthattak az érdeklődők.

A Fapados ötlete

Bereczki Kinga, a Háromszéki Közösségi Alapítvány elnöke, az Eurocenter Amőba Oktatási Központ igazgatója lapunknak elmondta, hogy már nagyon régen közösségi térként szerették volna kialakítani ezt a helyiséget, de a kávézó ötlete valójában két évvel ezelőtt merült fel először, amikor lelkes tehetséggondozókként kitalálták, hogy ezáltal lehetőséget biztosíthatnának sok tehetséges székelyföldi fiatalnak a kibontakozásra. Különböző programokat, műhelymunkákat képzeltek el ezen a helyen, de ezek a tervek elég tág körben mozogtak, valójában akkor vett határozott irányt a kávézó gondolata, amikor lánya és veje, Bereczki Ágota dramaturg és Zakariás Zalán rendező is felfigyelt ezekre a tervekre, és egyből konkrét ötletekkel álltak elő. Mint mondta, szülőként is örömmel hallották, hogy a fiatalok fantáziát látnak ebben a kávézóban, és eldöntötték, hogy ők csak az anyagiak biztosításával foglalkoznak, a programok működtetését rájuk bízzák. Elmesélte, hogy éppen Budapesten tartózkodtak, ahol egy legendás hírnévnek örvendő holland partnerük kapott magas állami kitüntetést, amikor a Fapados név ötlete megszületett, ami azért tetszett nekik, mert úgy érzik, ez azt jelzi a fiatalok számára: „ide bátran beléphetek, itt nem kell feszélyeznem magam”. Így maga a kávézó sem lett túl elegáns, díszes, inkább a közvetlenségre törekedtek, hogy mindenki jól érezhesse magát náluk. Holland partnerüknek, Paul Baarnak szívügye a tehetséggondozás, amire sokat fordít vissza vagyonából, így az Eurocenter mellett a Fapados kávézó is az ő támogatásával jött létre. Senkivel sem kívánnak versengeni, inkább gazdagítani szeretnék a sepsiszentgyörgyi kulturális kínálatot, miközben természetesen lehetőséget adnak a székelyföldi tehetséges fiataloknak a kibontakozásra – tette hozzá Bereczki Kinga.

Fapados-programok

Zakariás Zalán rendező, a kávézó program-koordinátora lapunknak elmondta, minden korosztályt megcéloznak, de inkább színházi és zenés események, valamint kisgyermekes szülőknek szervezett foglalkozások várják az érdeklődőket a Fapados Kultúr Caféban. Valójában egy olyan összművészeti tér kialakításán dolgoznak, melybe beférhet bármilyen kulturális esemény a versműsortól a képzőművészeti kiállításokig és kézműves termékbemutatóig... Bereczki Ágotának nagyon fontos, hogy megszólítsa a kisbabás szülőket, és ő maga is úgy gondolja, hogy kell egy olyan kulturális hely, ahová közösségbe járhatnak ezek az emberek, ahol ők és gyermekeik is biztonságban érzik magukat.

A rendező szerint a hétvégén gazdag kulturális programkínálat várja a szentgyörgyieket, ezért a Fapados elsősorban a hétköznapokra koncentrál, hadd legyen olyan hely is a városban, ahol hétköznap is élő zene hallgatható, színházi produkciók láthatóak. A hétfői napokon általában szabad zenéléseket tartanak, keddenként színházi előadásokat mutatnak be, a szerdát igyekeznek szabadon hagyni a hirtelen adódó események, műhelyfoglalkozások számára. Csütörtök az ElectroKids délutáni bulik napja, ahová kisgyermekes szülőket várnak. Nemsokára beindul a Ringató program is, mely egy Kárpát-medence-szerte megvalósuló, nagy sikerű óvodai program, és amelynek első erdélyi helyszíne a sepsiszentgyörgyi Fapados Kultúr Café lesz.

A színházi kínálattal kapcsolatosan a rendező elmondta, igyekeznek tökéletesíteni a hang és fénytechnikát, hogy minél több előadást befogadhassanak, és saját színházi produkciók készítését is tervezik. „Alternatív csapatoktól a profikig mindenkié ez a színpad, valódi közösségi tér, mely előzetes válogatást követően bárkinek lehetőséget nyújt a bemutatkozásra” – fogalmazott Zakariás Zalán. Jövő kedden, szeptember 17-én Magyarosi Imola színésznő Kettős világban című Nemes Nagy Ágnes-estjét láthatják az érdeklődők, 23-án Pásztor Márk udvarhelyi színész-zenész lemezbemutató koncertjére kerül sor, 24-én ugyancsak ő ad elő egy Tomcsa Sándor humoreszkjeiből összeállított kollázst, október 2-án pedig a Figura Stúdió Színház Kövekkel a zsebében című előadása vendégszerepel a Fapadosban.

Kovács János meghal

A Hatházi András kolozsvári színművész által írt darab ősbemutatóját szeptember 20-án tartják Székelyudvarhelyen, a dráMA Kortárs Színházi Találkozón. Ennek a produkciónak itteni játéktérhez adaptált előbemutatóját láthattuk kedden a Fapadosban. A szöveg mély és magával ragadó, egy fiatalembernek az édesapja betegsége és halála körüli kálváriáját mutatja be. Előbb-utóbb mindannyian szembesülünk azzal, hogy szeretteink eltávoznak az élők sorából, és tudjuk, hogy ránk is ez a sors vár, talán azért tudott ennyire személyesen hatni ez a produkció. A Zakariás Zalán által rendezett előadás lendületes, pörgő, hangsúlyos eleme az élő zene, melyet azok a színészek adnak elő, akik épp nincsenek benne az előtérben zajló jelenetben.

Az előadás utáni közönségtalálkozón megtudhattuk, hogy Hatházi András ezzel a darabjával nyerte el a székely­udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház által szervezett IV. dráMÁzat elnevezésű pályázat drámaÍRÓ kategóriájának második helyezését, ezért készül náluk az előadás. A szerzőtől megtudhattuk, hogy saját életének eseményei inspirálták a drámaírásban, de a valóság feltárásán túl egy különös létfilozófia boncolgatásáról szólt számára ez a munka. „Attól a perctől kezdve, hogy érzékszerveink közvetlen, konkrét tapasztalása átültetődik fogalmi gondolkodásba, rögtön eltávolodtunk a valóságtól, és már egy személyes jelenségről beszélhetünk. Én szeretem azt vizsgálgatni, hogy amit látok, hallok, tapasztalok és szavakba öntök, az vajon miként jelenhet meg a befogadó oldalán. Nekem a színházi írás egy eszköz erre a játékra, mely sokszor már engem is zavarba ejt, mert mindent megkérdőjelezhet benne az ember” – vallotta Hatházi András.