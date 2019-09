Közösségi mondókázás, kicsik és nagyok örömére

A piknik kezdeményezői – Gőthér Eszter, Kovács Imola, Ambarus Annamária és Dombay Imola – a kisbabákkal, gyermekekkel való minőségi idő eltöltésére kívánják felhívni az édesanyák, fiatal családok figyelmét. Ennek egyik kiváló módja a közös mondókázás, mely többek közt a szülő-gyermek kapcsolat elmélyítését is szolgálja.

Dombay Imola pszichológus, mentálhigiénés szakember hatodik éve lelkes szervezője, éltetője a mozgalomnak, édesanyaként indította el a mondókázós találkozókat öt hónapos kisfiával és társával, Kerekes Rékával. Szívügyének tekinti a kicsik és felnőttek számára egyaránt hasznos tevékenységeket, melyekbe már féléves kortól bekapcsolódhatnak a gyermekek, amikor már érdeklődést mutatnak mások és a külvilág iránt.

A mondókázás fejleszti a kisgyermek képességeit és nagyon megerősíti az anya-gyermek kapcsolatot is, hiszen ez idő alatt kizárólag egymásra figyelnek a kicsik és édesanyjuk, édesapjuk, állandó szem- és testkontaktusban vannak – állítja. A találkozás az anyáknak is jót tesz, hiszen egyfajta támaszcsoportként is működik, ahol rendre megtapasztalják: mindennapi gondjaikkal nincsenek egyedül, mások is szembesülnek hozzájuk hasonló kihívásokkal, s alkalmuk adódik beszélgetni, tapasztalatokat, ötleteket megosztani – fűzte hozzá a szakember.

A tevékenységek iránti igényt jól jelzi, hogy az évek során 400–500 baba-mama páros vett részt a mondókás foglalkozásokon, s van, aki harmadik gyermekével tér vissza ezekre az alkalmakra, s nyaranta sokan összegyűlnek megünnepelni a mozgalom születésnapját. A vasárnap délelőtti piknikre ellátogató családok belekóstolhatnak a közös mondókázás örömeibe, s annak jótékony hatásairól is tájékozódhatnak. A következő mondókás piknik helyszíne Szépmező lesz.