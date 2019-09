Független szakértő vizsgálja meg az A3-as (dél-erdélyi) autópálya Lugos–Déva szakaszán keletkezett repedést, a folyamat két hétig is eltarthat – mondta el tegnap este az autópálya-szakaszra vonatkozó kivitelezési szerződés újratárgyalásával kapcsolatos parlamenti szakbizottsági vitán Răzvan Cuc szállítási miniszter. A spanyol kivitelező képviselői ugyanott arról beszéltek, a szerződés felbontása diplomáciai konfliktust okoz, és azt fontolgatják, hogy perbe hívják a román államot. Bukarest a maga részéről már korábban kilátásba helyezte a jogi eljárást a munkálatok minősége miatt.

A tárcavezető szerint a pályán és ennek alapjában mintegy 15 méter hosszú, egy centiméter széles repedés keletkezett, és előfordulhat, hogy támfalat kell építeni azért, hogy megakadályozzák ennek tovaterjedését. A spanyol kivitelező kétségbe vonta egy román cég ezzel kapcsolatos tanulmányát, ezért független nemzetközi szakértőt kértek fel a munka elvégzésére. Fernando Lana Hernandez, a munkálatokat végző konzorcium egyik vállalata, az Aldesa Construccion nemzetközi építkezésekért felelős vezérigazgatója a Képviselőház szakbizottsága előtt bejelentette, hogy panaszt tettek a spanyol nagykövetségen amiatt, hogy a román fél felmondta a szerződést. A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy a konfliktusról az Európai Uniót is értesítették, ahol külföldi cégek ellen irányuló diszkriminációval vádolják Romániát. A spanyol cég képviselői azt is fontolgatják, hogy perbe hívják a román államot, mivel meglátásuk szerint a minisztérium visszaélést követett el, amikor felbontotta a szerződést.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) augusztus végén bontotta fel a szerződést a szakasz építőjével. Răzvan Cuc miniszter azt nyilatkozta, hogy a pályát átveszik, és az állami társaság fogja elvégezni azokat a javításokat, amiket a kivitelező elmulasztott. Sorin Scarlat, a útkezelő vezérigazgatója kijelentette: a 21,14 kilométer hosszú szakaszon hatvan hibát azonosítottak. A társaság kijavítja ezeket, és hamarosan közlekedni lehet a sztrádán. Erre egyelőre nem kerülhet sor, mivel még mielőtt megnyithatták volna, a szakaszon megjelentek az aszfaltburkolatbeli repedések, s félő, hogy az alapot rögzítő támfal is megmozdul, és az egész szakasz a völgybe csúszik.

A pályaépítési szerződés értéke közel hatszáz millió lej, melynek 85 százalékát az Európai Unió kohéziós alapjából hívták le.