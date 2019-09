KI MENNYIBŐL? A romániaiak mintegy negyede jön(ne) ki havi kétezer lejből vagy annál kevesebből, de a lakosság többsége szerint havi háromezer lejnél is több kell, hogy el lehessen evickélni egyik hónapról a másikra. Az Országos Statisztikai Hivatal (INS) legújabb felmérése olyan, sosem hallott tényekre derít fényt, mint az, hogy falun kevesebb kell a megélhetésre, mint városokon, de van azért értelmes része is.

Talán a legmeghökkentőbb részlet az, hogy 120 ezer olyan négytagú családot is megkérdeztek, akik saját bevallásuk szerint havi 750 lejből is kijönnek. Az már kevésbé meglepő, hogy a városi lakosság 75 százaléka szerint kétezer lejnél többre van szükség, hogy eltolják valahogy a biciklit, de közülük is a többség inkább a háromezer fölötti jövedelemre szavazna. (Főtér)

MINDENT AZ OKTÁSÉRT? Vizsgálatot indít az Országos Diszkriminációellenes Tanács Mihai Chirica jászvásári polgármester ellen, miután az elöljáró sértően nyilatkozott az afrikai és közel-keleti emberekről. Az elöljáró szerint a kongóiak a fáról másztak le. Mindezt Asztalos Csaba, a testület elnöke jelentette be közösségi oldalán. Chirica egy helyi újságnak nyilatkozva az oktatás fontosságáról beszélt, amikor a sértő kijelentéseket tette: „ha nem fektetnek be az oktatásba, akkor azt mondhatjuk: viszlát! Majd elárasztanak a kongóiak, a szomáliaiak, a szíriaiak és más, a fáról nemrég lemászott népek, meghódítanak és a főnökeink lesznek. Ők vezetnek majd, arra eszmélünk, hogy Jászvásár önkormányzata élén egy kongói áll, mert vannak román állampolgárságúak is, de úgy viselkednek, mint a kongóiak, és vezetni akarnak bennünket. Csak ezért, mert nem fektetnek elég hangsúlyt az oktatásra”. Utólag úgy magyarázta kijelentését, hogy az csupán metafora volt. Tudja, hogy nem fogalmazott politikailag korrekten, de „meg akarta kongatni a vészharangot” az oktatás ügyé­ben. (Krónika)

MAJOMVADÁSZAT A FŐVÁROSBAN. Megszökött egy majom, több forrás szerint az egyik leghírhedtebb román alvilági figura, Nuţu Cămătaru rezidenciájáról. Az állat városnéző körútra indult Bukarestben az ötödik kerületben, sőt, ellátogatott egy családi ház udvarára is. Erről videófelvételt is készített a házigazda, aki később az 112-es sürgősségi hívószámon értesítette a hatóságokat. A helyszínre érkező csendőrök nem rendelkeztek megfelelő felszereléssel, de főemlősnek a később érkező állatvédőket is sikerült kicseleznie. A helyzet olyan komollyá vált, hogy az ügyben Bukarest főpolgármestere, Gabriela Firea is megszólalt. „Remélem nem lesz könnyes az állat szeme a parlagfűtől” – humorizált Firea. A majmot végül többórás keresés után egy diófán csücsülve találták meg a nem mindennapi hajtóvadászatra indult illetékesek, és persze altatópuskát vetettek be elkábítására. A márciusban (ki tudja hányadszor) szabadlábra helyezett, több gyilkossági kísérlettel, zsarolással, emberrablással és uzsorázással megvádolt Nuţu Cămătaru egyébként imádja az állatokat: egy 2013-as házkutatás alkalmával például négy oroszlánt és két medvét (!) szállítottak el a rezidenciájáról. A nyomozók szerint a vadállatokkal ijesztgette a rosszul fizető adósokat. (Főtér)