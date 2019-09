Orbán: megnőtt a V4-ek ereje

A V4-ek két európai bizottsági alelnököt is adhatnak – hívta fel a figyelmet a kormányfő, aki a szlovák alelnök, Maroš Šefčovič leendő portfólióját tartja a legfontosabbnak, neki kell ugyanis „beállítania” – mondta – az Európai Bizottság és az Európai Parlament együttműködését, amelyben egyébként a legtöbb európai ügy akad el.

Örömét fejezte ki továbbá, hogy a magyar biztosjelölt, Trócsányi László „olyan szép és nagy feladatot” menedzselhet, mint az Európai Unió bővítése. Trócsányi László volt alkotmánybíró és igazságügyi miniszter érti a bővítés bonyolult aspektusait – mondta Orbán Viktor, majd reményét fejezte ki, hogy a jelölt meg is fogja kapni a szükséges támogatást. A miniszterelnök az unió bővítéséről szólva úgy fogalmazott: ha az EU nem aludt volna el, és már korábban felvette volna tagjai közé Észak-Macedóniát, Montenegrót és Szerbiát, akkor ma nem lenne sok millió illegális bevándorló Nyugat-Európában.

„A balkáni útvonalat meg tudtuk volna védeni közösen” – folytatta –, ám a Görögország és Magyarország közötti teret »gazdátlanul« hagyták, ami elfogadhatatlan, ezért azt a teret ki kell tölteni, az ott lévő országokat fel kell venni, és akkor meg tudja védeni magát az EU”. Megjegyezte: az EU-tag Románián keresztül nem érkeztek migránsok az EU-ba; „ott jöttek, ahol nem tagállamok helyezkedtek el”, és azután Magyarországnál kellett feltartóztatni őket. Orbán Viktor úgy összegzett, az elmúlt néhány év történelme alapján evidens, hogy mind az uniónak, mind Észak-Macedóniának, Montenegrónak, valamint Szerbiának – „és ha már így állunk, akkor Albániának is” – érdeke az EU-tagság. A balkáni országok csatlakozása nem teher, hanem lehetőség az uniónak, amely erősebb lesz ezek felvételével – hangoztatta, Magyarország támogatásáról biztosítva ezeket az államokat.

A Nyugat-Balkán európai integrációja

A Nyugat-Balkán európai uniós integrációja nagyon fontos az egész kontinens biztonsága, a nagy migrációs hullámok korlátozása miatt – hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő tegnap Prágában a visegrádi kormányfők közös sajtótájékoztatóján. Hasonló, az uniós bővítést sürgető álláspontot fogalmazott meg a V4-csoport és a Nyugat-Balkán államainak csúcstalálkozóját követően Andrej Babiš cseh és Peter Pellegrini szlovák kormányfő is. A dél-európai országok csatlakozása egyúttal a V4-országok számára is esélyt jelent – fogalmazott Morawiecki a sajtóértekezleten.

A Nyugat-Balkán biztonsága Európa biztonsága is – hangsúlyozta Andrej Babiš. A cseh miniszterelnök a találkozón elfogadott közös nyilatkozatból idézve kiemelte: az Európai Unió a Nyugat-Balkán irányába történő bővítése a biztonság és a prosperitás legerősebb garanciája a régióban. Hangsúlyozta: a Nyugat-Balkán biztonsága Európa számára is biztonságot jelent, mivel a Nyugat-Balkán országai kulcsfontosságú partnerek a migráció kezelésében is.