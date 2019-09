Az időjárás áldozatai Spanyolországban

A tűzoltók a valenciai régióban több helyszínen sikeresen mentettek ki elsodort gépjárművekben rekedt embereket, például Dénia városában is, ahol tornádó döntötte le egy sportcsarnok egyik falát, és megrongálta a tetőszerkezetet is. „Az elmúlt száz év legnagyobb esőzése” – mondta újságíróknak Jorge Rodríguez, a valenciai Ontinyent település polgármestere, ahol az elmúlt 24 óra alatt négyzetméterenként 297 liternyi csapadék hullott le. A rossz idő miatt kikötőket, autóutakat és vasúti szakaszokat is le kellett zárni. Összesen 86 valenciai településen szünetel az oktatás, ami mintegy 255 ezer diákot érint. A heves esőzések a Baleár-szigeteket sem kímélik, Ibizán több helyről is földcsuszamlást jelentettek.