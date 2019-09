Tizenkét kortárs drámát mutatnak be Székelyudvarhelyen

A szervezők a seregszemle mottója értelmében igyekeznek közelebb vinni az alkotókat és az alkotásokat a nézőkhöz. A nézők számára beavató előadással egybekötött foglalkozásokat tartanak, lesznek rendhagyó közönségtalálkozók, ahol a néző bepillanthat a kulisszák mögé, illetve „villámrandizhat” az alkotókkal. Öt tehetséges egyetemista nézőbarát kritikai műfajokkal fog kísérletezni, munkájukat szakmai koordinátor és neves román kritikusok által vezetett workshopok fogják segíteni.

A szatmárnémeti Harag György Társulat Székely Csaba groteszk sorstragédiáját, a Semmit se bánok című produkciót mutatja be. Játsszák Bartis Attila Romlás című drámáját a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadásában, valamint Székely Csaba provokatív Nem egészen 1918 (Nu chiar 1918) című drámáját a sepsiszentgyörgyi román társulat, az Andrei Mureșanu Színház tolmácsolásában.

A kolozsvári kísérleti színházi műhely, a Reactor Győrfi Katának a magányról és az egyedüllétről szóló drámája alapján készült előadását, a Love me tindert viszi színre. A közönség láthatja Matei Vișniec Migránsoook, avagy túlsúlyban a bárkánk című előadást is a Moldovai Köztársaságból érkezett chişinăui „Satiricus” I. L. Caragiale Nemzeti Színház előadásában. Ugyancsak Matei Vișniec jegyzi a nagyváradi Szigligeti Társulat által színre vitt Napnyugat expresszt. A suceavai Matei Vișniec Színház is jelen lesz Gia­nina Cărbunariu a kivándorlás és az emberkereskedelem kényes témáját boncolgató Kebab című drámájával.

A Tomcsa Sándor Színház az új évad első bemutatóját a dráMA keretében tartja Zakariás Zalán rendezésében. A Kovács János meghal című darab szerzője Hatházi András, aki elnyerte a IV. dráMÁzat drámaíró kategóriájának második díját. A Lovassy Cseh Tamás jegyezte Románia 100 című előadást a kolozsvári Váróterem Projekt mutatja be, a találkozó záró előadását a a Háy János által írt A halottembert a Csíki Játékszín viszi színre. A magyar dráma napját is megünneplik a seregszemlén, ebből az alkalomból a szervező színház a Béka-királykisasszony című ifjúsági előadását mutatja be.