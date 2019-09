Édes ízek fesztiválja

A Sepsiszentgyörgy főterén zajló gasztroturisztikai rendezvény mai programja: 11 órától a Zágoni Ifjúsági Zenekar fellépése; Kürtőskalács-sütő Kismesterek Tanodája – gyermekfoglalkozás; kézműves-foglalkozások a jurtában; Értékőrök – fotókiállítás; 12 órakor Az év székelyföldi kürtőskalácsa verseny kezdete; 15 órakor Barbarossa-dobkoncert; 16 órától a Kárpát-medence Kürtőskalácsa elkészítése; 17 órától Kifli zenekar; 18 órakor díjátadás; 20 órától Pély Barna-, 21 órától Direcția 5-koncert.Vasárnap: 11 órától az uzoni Atlantisz Fúvószenekar koncertje; 11–17 óráig Kürtőskalácssütő Kismesterek Tanodája – gyermek- és kézműves-foglalkozások a jurtában; Értékőrök fotókiállítás; 12 órakor a hagyományos kürtőskalácsverseny indítása; 14 órától Mozsikácska-koncert; 15 órától a 14 m-es kürtőskalács elkészítése; 17 órától a Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje; 19 órától a hagyományos kürtőskalácsverseny díjátadója; 20 órától jubileumi nagykoncert: Vikidál Gyula & Homonyik Sándor.

9. Brassói Magyar Napok

A mai program: 10 órától Honfoglaló lovasnap a Kispojánán (íjászbemutató, kézműves-foglalkozás, családi lovaglás, ügyességi játékok); 11 órától városismereti séta, túravezető Sipos Márton és Ambrus Mózes (indulás a tanácstéri szökőkúttól); koncertek a tanácstéri nagyszínpadon: 17.30-tól Zöldi Lara, 20 órától Szarka Tamás & Ghymes; 22 órától lemezlovas-fesztivál az Obóban (Vlad Țepes utca, 17. szám), DJ-k: Béla, Gottsman.

Vasárnap: 12 órától kirándulás a Cenkre a Hazajárókkal, emlékezés az Árpád-szobor helyén (indulás a Tanácstéren lévő szökőkúttól); a tanácstéri nagyszínpadon 14 órától In memoriam Reiff István – barcasági néptánctalálkozó a Brassó megyei néptáncegyüttesek részvételével, 18.30-tól rock and roll félóra Bardócz Péterrel, 20-30-tól Fenyő Miklós-koncert.

Színház

BEMUTATÓ. Vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a sepsiszentgyörgyi M Studio társulata bemutatja a Sírunk, nevetünk című produkciót (koreográfus: Góbi Rita, Budapest).

BARBÁROK. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján készült Barbárok című előadását vasárnap 19 órától a nagytermi színpadra épített nézőtéren játssza (rendező: Hegymegi Máté).

XIX. Gurul a Rádió

„Találkozzunk személyesen” mottóval tizenkilencedik alkalommal szerveznek székelyföldi biciklitúrát a Marosvásárhelyi Rádió munkatársai. A szeptember 14–22. között zajló kerékpáros körút főszervezője, az Erdővidéken is jól ismert Kádár Zoltán sportújságíró, rádiós-szerkesztő. A magyar-román szerkesztőség tagjaiból, a műszaki osztály képviselőiből és a Gurul a Rádió barátaiból álló, tíz-tizenhárom tagot számláló csapat a rádiózás mellett a kerékpározást, a kerékpáros turizmus népszerűsítését is fontosnak tartja. A rádiósok kilenc nap alatt közel 500 kilométert karikáznak. Ma Kommandóról indulva, Papolc, Zágon, Maksa és Gidófalva érintésével jutnak el Sepsiszentgyörgyre, vasárnap Sepsiszentgyörgyről indulva, Árkos, Sepsikőröspatak, Zalán, Málnás és Málnásfürdő érintésével 13 óra környékén érkeznek meg az erdővidéki Zalánpatakra, ahol a falumúzeumban várják őket. Innen Szárazajtára kerekeznek, ahol koszorút helyeznek el az 1944-es vérengzés emlékművénél, majd Nagybacon felé folytatják útjukat. Ott benéznek Kusztos Vilmos házi múzeumába. Délután a Hatodon át folytatják útjukat Tusnádfürdő irányába. A körút további állomásai: Csíkszereda, Csíkszépvíz, Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy, Libán, Székelyudvarhely, Farkaslaka, Kőrispatak, Erdőszentgyörgy, Szolokma, Siklód, Parajd, ahol szeptember 21-én, szombaton a parajdi töltöttkáposzta-fesztiválon is részt vesznek, másnap Nyárádszereda érintésével gurulnak haza, Marosvásárhelyre. Vidékünk lakói a jelölt útvonalon találkozhatnak a résztvevőkkel, s akinek kedve és ideje van, csatlakozhat hozzájuk kerékpárjával egy-egy kisebb-nagyobb útszakaszon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától Csodapark (amerikai animációs film, 3D, magyarul beszélő), Kalandok a természetben (amerikai animációs film, 3D, románul beszélő); 16 órától Halálos iramban: Hobbs and Shaw (amerikai akciófilm, 3D, román felirattal); 16.30-tól Pompon Klub (angol vígjáték, magyarul beszélő); 18.15-től Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása (amerikai akcióthriller, magyarul beszélő); 18.30-tól Downton Abbey (angol dráma, román felirattal); 20.30-tól Volt egyszer egy… Hollywood (amerikai–angol dráma, román felirattal); 20.45-től Az – Második fejezet (amerikai–angol thriller, román felirattal).

Vasárnap: 11 órától A kis kedvencek titkos élete 2. (amerikai animációs kalandfilm, 3D, magyarul beszélő), Kópé (kanadai–amerikai animációs film, 3D, románul beszélő); 16 órától Halálos iramban: Hobbs and Shaw (magyarul beszélő); 16.30-tól Downton Abbey (román felirattal); 18.30-tól Downton Abbey (magyarul beszélő); 18.45-től Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása (román felirattal); 20.45-től Az aranypinty (amerikai dráma, román felirattal); 21 órától La Gomera (román–francia–német bűnügyi film, románul beszélő).

Telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. út 12. szám alatti Salvia (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Benedek Elek utca 2. szám alatti Farmacom (0367 407 568); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 9–19 óráig Fazakas Szabolcs fogorvos Grigore Bălan tábornok út 30. szám alatti rendelőjében (65-ös tömbház, B/1., előzetes telefonos bejelentkezés szükséges: 0744 857 743); 10–12 óráig a Józef Bem utca 2/3/C/3. szám alatti O-Dent fogászati rendelőben Ferenczi Á. Orsolya fogorvos (telefon: 0267 315 415); vasárnap 12–14 óráig Várhelyi Attila fogorvos Sport utca 9. szám alatti rendelőjében (5-ös tömbház, D/4) fogadják a sürgősségi eseteket.

Jegyek a pulzArt7-re

A hetedik pulzArt kortárs művészeti fesztivál előadásaira szóló jegyek a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában és a biletmaster.ro webáruházban kaphatóak. A négynapos, szeptember 19–22. közötti esemény kínálata igyekszik lefedni a művészeti ágak nagy részét oly módon, hogy a meghirdetett programpontok illeszkedjenek az ez évi tematikus Diákok éve koncepcióba is. Az érdeklődők számíthatnak koncertekre, színházi előadásokra, bábelőadásra, kiállításokra, irodalmi programokra, filmvetítésre és műhelymunkákra egyaránt.

Nyolc programpontra lehet belépőt váltani a városi kulturális szervezőirodában, a jegyek ára 10 és 30 lej között mozog. A diákok és nyugdíjasok 50 százalékos kedvezményben részesülnek, a kedvezményes jegyek kiváltása csak személyesen, diákigazolvány vagy nyugdíjszelvény felmutatásával lehetéges a hétfőtől csütörtökig 9–16, péntekenként 9–13 óráig nyitva tartó kulturális szervezőirodában.