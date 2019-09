Bemutatóval kezd az M Studio

Évadnyitó bemutató

Góbi Rita koreográfiáját, a Sírunk, nevetünk című produkciót (fotó) mutatja be a társulat holnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. Góbi Rita táncművész, koreográfus és táncpedagógus, aki számos rezidenciaprogramon vett részt Európában és az Egyesült Államokban. 2017-ben bekerült az Aerowaves Twenty18 fiatal alkotói közé, 2018-ban pedig Lábán Rudolf-díjat nyert. Stílusát a minimalizmus és a precízen kidolgozott koreográfia jellemzi.

Az előadás alkotói az emlékek töredékes és olykor csalóka szerkezetén keresztül képszerűen elevenítik fel a múltat.

A színház ajánlója szerint az előadók őseik bőrébe bújva egy olyan kort jelenítenek meg, amikor még nem léteztek. „A jelenetek olykor hirtelen megszakadnak, az életerős test mozgása repetitívvé válik, az öregkor torz, nehéz, küzdelmes mozdulatai szép, izgalmas, absztrakt táncokká alakulnak át. A gyermekkor és az öregség állapotai játszanak egymással, a kisgyerek első bizonytalan lépései és az idős ember ingatag járása közt mozgások gazdag skálája húzódik meg” – áll a közleményben. A közösség és az egymás mellett eltöltött idő viszonyrendszeréből olykor szólójelenetek is kibontakoznak, az emberi élet apró mozzanatainak figyelmes vizsgálata során rétegződik egymásra a múlt és a jelen. Az előadás az élet két végpontja, a mozdulatlanság első és utolsó pillanata között feszülő időt kutatja.

Góbi Rita első alkalommal rendez az M Stodiónál. Az előadás zenéjét Szegő Dávid jegyzi, fénytervező Zuzana Režná, jelmeztervező Marie Gourdain, dramaturg Zsigó Anna. Az előadás létrejöttét a román Nemzeti Kulturális Alapkezelő és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

További új előadások

Az évad második új produkcióját Ermira Goro táncművész, koreog­ráfus jegyzi, bemutatójára október 30-án kerül sor. Ermira Goro, a világhírű brit DV8 Physical Theatre táncosa 2017-ben mutatkozott be Sepsiszentgyörgyön a FLOW2 fesztivál alkalmából, ahol az Onassis Cultural Centre előadásában, a Dandelion című produkcióban láthatta a közönség. A művész ezúttal rendezőként tér vissza az M Studióhoz, a Variations: No. 1 címmel készülő előadása önmagunk és mások hiteles megismerését, az őszinte kapcsolatteremtés lehetőségeit kutatja a tánc és a fizikai színház nyelvén. A neves táncművész első alkalommal rendez Romániában.

Cosmin Manolescu bukaresti táncművész, koreográfus rendezi az M Studio 2019/2020-as évadának harmadik bemutatóját. Az alkotó a Serial Paradise Company/Fundația Gabriela Tudor koreográfusa, kurátora és művészeti vezetője, aki jelenleg számos nemzetközi projektekben, rezidenciaprogramokon vesz részt Bukaresttől Tokióig. Az évad harmadik bemutatójának tervezett időpontja 2020 márciusa. Az Ermira Goro és a Cosmin Manolescu által rendezett előadások létrejöttét szintén a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Fesztivál és kiszállások

Az M Studio nemzetközi mozgásszínházi fesztiválját, a FLOW3-at 2019. november 13–17. között tartják Sepsiszentgyörgyön, a rendezvény idén is színvonalas, a nemzetközi táncszcéna meghatározó trendjeit képviselő társulatokat vonultat fel. Itt lesz az Emanuel Gat Dance (FR), Josef Nadj (FR), a Gobi Rita Company (HU), valamint a Közép-Európa Táncszínház (HU) és Anton Lachky (SK) közös produkciója is.

Folytatódik a LIFT – boys will be boys című előadás nemzetközi fesztiválrészvételeinek sora: az előző évad iráni, németországi, bulgáriai és horvátországi fellépései után az M Studio szeptember 7-én a lengyelországi Szczecinben a Pro Contra Nemzetközi Színházfesztiválon, szeptember 17-én pedig a XIII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón mutatkozik be a Fehér Ferenc rendezésében készült produkcióval. A Barta Dóra által színre vitt Danse noir egy turné során Budapesten, Debrecenben, Temesváron és Újvidéken kerül bemutatásra.

A társulatvezető az új évadról

Márton Imola lapunknak elmondta, hogy az új évadban itt rendező koreográfusok közül senkivel nem volt még alkalmuk együtt dolgozni, és nagyon örülnek ezeknek a lehetőségeknek, mert mindegyikük sajátos mozgásszínházi irányzatot képvisel. „Góbi Rita előadásában inkább a téma tűnik rendkívül izgalmasnak, hisz mi eddig még nem próbáltunk öregségről beszélni. Ermira Goro olyan fizikai színházi vonalat képvisel, mely ugyancsak újszerűnek tűnik számunkra, Cosmin Manolescu művészete pedig a mozgásszínház és a performance kapcsolódási pontjait keresi, előadásai gyakran az interaktivitáson alapszanak, és ilyen jellegű előadásaink sem voltak még” – fogalmazott a társulatvezető. Kijelentette, hogy a rendezők számára is izgalmas kihívás az M Studióval való együttműködés, annál is inkább, hogy sem Góbi Rita, sem Ermira Goro nem dolgozott még Romániában. A társulatvezető hangsúlyozta, továbbra is a nemzetközi jelenlét erősítésén dolgoznak mind a Flow fesztiválra meghívott csapatok, mind az M Studio külföldi vendégjátékai esetében. Mint megtudhattuk, az idei évadtól távozik a társulattól Orbán Levente, de eddigi szerepeit természetesen tovább játssza majd. Márton Imola sajnálatát fejezte ki a színész távozása miatt, és elmondta, hogy csak a jövő évadtól szándékoznak felvenni valakit a helyére.