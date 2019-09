A prefektus azzal dicsekszik, amihez semmi köze

A kormánymegbízott által említett kormánypénz ugyanis nem bukaresti: az a mi pénzünk, amit elvesznek tőlünk, majd visszaadják nekünk egy részét. Volt úgy is, hogy többet, de általában kevesebbet – fejtette ki a polgármester. Hogy a dolog érthető legyen, elmagyarázta: minden kormány arra törekszik, hogy elvegyen pénzt az önkormányzatoktól és ő ossza szét – nyilván, saját szája íze szerint. A források központosítása és politikai preferenciák szerinti visszaosztása nem ördögtől való, egy kicsit mindenhol így van a világban, a baj az, hogy nálunk nagyon így van – jelentette ki Antal Árpád.

Románia sajátságos helyzete, hogy országszerte a községi polgármesterek hetven százaléka, a megyei tanácsok elnökeinek több mint fele szociáldemokrata párti, míg a városi polgármesterek közül alig tízszázaléknyi való köreikből. Ezért van az, magyarázta a polgármester, hogy a szociáldemokrata kormányzások idején a városok pénzét a kormányok a községek között szórják szét, illetve a megyei tanácsokhoz juttatják el, míg más pártok kormányzása idején inkább a városok kaptak vissza pénzt – Sepsiszentgyörgy esetében volt úgy, hogy többet is, mint amennyit a város befizetett a központi kasszába.

A kormánypénz kérdése tisztázva lévén, a polgármester kitért a prefektus által említett beruházásokra. Konkrétan a Sepsi Aréna ügyét említette, melynek finanszírozásához semmi köze sincs Sebastian Cucu jelenlegi kormánymegbízottnak, sem elődeinek: a prefektusok mindig is a kézifék szerepét játszották Háromszéken – mondta Antal Árpád. Egyikük sem hozott soha pénzt Bukarestből Háromszékre, még csak nem is lobbizott bármiféle befektetés érdekében: a Sepsi Arénát például egyedül Antal Árpád taposta ki. Sebastian Cucu eddig minden sporttal kapcsolatos ügyben keresztbe tett a városnak, tette hozzá a polgármester, példaként említve, hogy a Szemerja negyedi sportbázis önkormányzati tulajdonba kerülését is több ízben próbálta megakadályozni a prefektus, végül mégis a város győzött.

Antal Árpád reagált a prefektus csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott másik kijelentésére is. Ugyancsak az Agerpres tájékoztatása szerint Sebastian Cucu megelégelte a prefektúra és a megyei tanács előtti homokozót (fotó): „bármennyire is szerelmesek lennénk Copacabanába, ahol egyébként nem voltam, és ahová valószínűleg soha nem is fogok eljutni, ami itt van, az minden bizonnyal sokakat zavar, nem csak engem”, mondta a prefektus, hozzátéve, ezennel az önkormányzatnak zöld utat ad a főtér felső része felújítására. Persze, nem a sárkánydombos változatra utalt, hanem arra az újonnan elkészített tervre, mely az Erzsébet park sétányainak meghosszabbításából, a szintkülönbséget lépcsőkkel megoldó változatból áll, és amellyel kapcsolatban néhány kifogást emelt már, de ezeket a városháza kérése szerint módosította. Antal Árpád ezzel kapcsolatban kijelentette, meggyőződése, hogy egyszer majd a főtér is úgy fog kinézni, ahogy az önkormányzat akarja.