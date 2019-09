Támogatásból újulnak meg Erdővidék óvodái

Baróton az épület tetőzetét újítják fel és szigetelik azt, kicserélnek 35 nagyobb és 55 kisebb ablakot, a két bejárati ajtót, a kinti részt pedig teljes egészében lefestik. Vargyason új kerítést tesznek, játszóteret szerelnek fel és eszközöket szereznek be, Középajtán pedig az óvodaépületen és annak tetején végeznek javításokat. Amennyiben Nagyajtán, Erdőfülében, Bardocon és Nagybaconban az ügyintézést megoldják, szintén játszótereket szerelnek fel. A program lebonyolításában részt vevő Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének erdővidéki helyi elnökétől, Dimény Jánostól megtudtuk: Baróton a napokban fejezik be a felújítással járó munkát, s máshol sem kell sokat várni, hogy jobb, „gyermekiesebb” körülmények teremtődjenek a legkisebbek számára. A nyugalmazott középiskolai igazgató az önkormányzatok szerepvállalását méltatta – a baróti polgármesteri hivatal önrészként az épület belső festéséhez járult hozzá és elszállította a hulladékot, Vargyason az épület felújítását vállalták, Közép­ajtán pedig az önkormányzat és a helyi közbirtokosság járult hozzá a projekt sikeréhez. „Kifejezetten örültem, hogy ennek a programnak az erdővidéki lebonyolításában részt vehettem. Hiszem azt, hogy gyermekeink első találkozása a tanintézettel hosszú távon befolyásolja a jövőjüket: ha szép és jól felszerelt óvodába járhatnak, biztonságos játékokkal játszhatnak, szívesen fognak nemcsak oda, hanem az iskolába is járni. Köszönet illeti a magyar kormányt, amiért az óvodáink korszerűsítésében ilyen jelentős szerepet vállalt” – nyilatkozta Dimény János.