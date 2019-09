Iskola után is tanulnak

A városatyák döntésének értelmében a fürdőváros 51 111 lejjel járul hozzá az Iskola utáni iskola program finanszírozásához, azzal az elvárással, hogy a Diakónia Keresztyén Alapítvány ugyanekkora részt vállaljon a költségekből. Az összeg a program kilenc hónapos működtetésére vonatkozik. A 102 222 lejes teljes költségvetésből 47 790 lejt a gyermekek élelmezésére, 3321 lejt tanszerek beszerzésére, 51 111 lejt a programban dolgozó három pedagógus fizetésére fordítanak.

Becsek Éva, a Kőrösi-líceum igazgatónője érdeklődésünkre elmondta: a programnak jelentős hatása látszott a korábbi években is. Ez megjelenik a diá­kok eredményeiben, magaviseletében, de a szülők is érzik, hogy a program által mentesülnek az otthoni tanulás okozta nehézségek alól. Olyan diákok vesznek részt a programban, akik családi környezetükben nehézségekkel küszködnek. Az Iskola utáni iskola program során a gyermekek a tanulás mellett nevelési, szabadidős programokban is részt vesznek, tanterven kívüli tevékenységként félévente kirándulásokat szerveznek számukra – számolt be az igazgatónő.

Gyerő József kovásznai polgármester a maga során ugyancsak értékelte a programot, amely szerinte a tanulóknak és szüleiknek is jelentős segítséget nyújt, az ilyen kezdeményezéseket a polgármesteri hivatal és a városi tanács is támogatja.