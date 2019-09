A két gyereket a tasnádi kórházba szállították, ahol kiderült, nem szenvedtek maradandó sérülést. A Maszol portál értesülései szerint a helyettesítői állást betöltő pedagógus saját bevallása szerint a caracali ügy miatt hordott magánál spray-t, arra az esetre, ha ingázás közben megtámadnák. Az alkalmazásakor rendelkezett orvosi igazolással arról, hogy alkalmas pedagógusnak, de az ügyészség azt is megvizsgálja, hogy törvényesen szerezte-e a papírokat. (Főtér/Maszol)

BIZTOS LEJTMENET. A bútoripar az idei év első öt hónapjában 57 ezer alkalmazottat foglalkoztatott, négyezerrel kevesebbet, mint 2017 azonos időszakában – olvasható a Ziarul Financiarban. A nagy tételben, évi 2,3 milliárd euró értékben exportáló ipar lassan munkaerő nélkül marad. A Romániai Bútorgyártók Egyesületének elnöke, Aurica Sereny elmondta, a fiatalok, miután kitanulták a mesterséget a hazai műhelyekben, gyárakban, külföldre mennek, így a cégek nem tudják teljesíteni a külföldi megrendeléseket és szerződések nélkül maradnak. A hazai bútoriparnak a munkaerőhiányon kívül szembe kell néznie a bérek emelkedésével, az alapanyaghiánnyal. A teljes képhez hozzátartozik, hogy bár az átlagbérek tíz százalékkal emelkedtek az utóbbi egy évben, a bútoriparban az egyik legalacsonyabbak a fizetések. Itt az átlagbér 37 százalékkal kisebb, mint az országos átlagfizetés, amely jelenleg nettó 3100 lej körül van. A munkaerőhiány miatt a bútoripar is az automatizáció felé fordult. (Maszol)

FIATAL VANDÁLOK. Három diák letarolt öt osztálytermet, az iskola hallját, irodáit, a fürdőszobát és az iskola hőközpontját a Giurgiu megyei Clejani településen. A 8, 9 és 10 éves fiúk egy ablakon keresztül jutottak be a tanintézetbe – melynek kettő közülük diákja –, majd egy poroltóval összetörték a berendezést, valamint a tanszerek jelentős részét. Az előzetes számítások szerint a kár eléri a 40 ezer lejt. A rombolást és az éppen a mosdóban tisztálkodó fiatalokat a takarítónő fedezte fel. Az egyikük anyaszült meztelenül kiugrott az ablakon, hazaszaladt, majd visszatért és felmászott a tornaterem tetejére, ahonnan a rendőrök szedték le. A település polgármestere szerint a rongálás oly mértékű, hogy az egyébként őrizetlen intézetben lehetetlen az oktatás, reményeik szerint szeptember 20-ig sikerül helyrehozni, amikor is egy pópa megáldja az ingatlant, hogy többé ne fordulhasson elő ilyesmi. Az elöljáró szerint az egyik diák pszichés problémákkal küzd. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége tegnap az iskolapszichológusok számának növelését sürgette az oktatási tárcától, mint ahogy azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy sok vidéki iskolában anyagi megfontolásból a helyi illetékesek nem gondoskodnak portaszolgálatról. (Hotnews)