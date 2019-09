– Már csak pár nap választ el az idei, sorban a tizenharmadik sepsiszentgyörgyi Sportnapok rajtjától. Kialakult az esemény programja?

– Igen, megvan a végleges program. Idén 50 különböző sportágban körülbelül 65 egyesület járul hozzá az esemény sikeres lebonyolításához. Nagyon változatos és vonzó programot sikerült összeállítanunk a Sepsi Aréna különböző sporttermeiben, kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a sportlétesítmény előtti téren is állandó pörgés legyen.

– Újdonságok a Sportnapok keretében? Mi lesz idén a fő attrakció?

– Igyekszünk idén is tovább színesíteni a rendezvényt, megtartva az előző évek sikeres programjait. Óriási az előzetes érdeklődés a hőlégballonos repülésekre, ki lehet próbálni az autóversenyzés nyújtotta élményt a Racing Sim szimulátorral. Egy mifelénk abszolút újdonságnak számító körkörös kerékpáros pumpapályát hoztunk el a gyermekeknek. Akik szórakoznának, azoknak egy különleges bulit, egy jégpartit tartunk a korcsolyapályán, ez szeptemberben igazi érdekesség lehet. Kiemelném még Háromszék két tehetséges motorkerékpárosának, Tompa Krisztiánnak és Ördög Zoltánnak a szombati bemutatóját is.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mit kellett megváltoztatni az idei Sportnapokban?

– Kevés dolgon kellett módosítani, ugyanis az évek alatt kialakult egy megbízható gerinc, amit folyamatosan építgetünk. Pozitív irányú változtatásnak venném egy régi vágyunk megvalósítását. Évekkel ezelőtt már megmutatkozott az igény, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az egészségesebb táplálkozásra. Az idén végre sikerült megvalósítanunk, hogy a kilátogatók belekóstolhassanak annak egy egészségesebb, tudatosabb formájába is. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet a környezetkímélő közlekedésre is, különlegességnek fog számítani az elektromos kerékpárbérlés. Korábbi szép pillanatokat folytatnánk, megtartva a háromszéki olimpikonok sorozatot, idei meghívottunk Estera Dobre birkózó lesz, aki városunkat a 2008-as olimpián képviselte. Továbbvisszük az előadás-sorozatot is, jeles meghívottakkal lehet majd találkozni az Aréna konferenciateremében.

– Egy éve sokan kilátogattak a Sportnapokra, idén mekkora részvételre számítotok?

– Programkínálatunk a tavalyhoz képest továbbra is bővült, idén nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csupán a sportolókhoz, a sportolókról szóljon programkínálatunk. Nyitottabbá tettük a rendezvényt. Ha az időjárás is nekünk kedvez, akkor a tavalyi számokat messze felülmúljuk. A vasárnapi családi nap remek lehetőséget nyújthat közös családi élményekre, akár a vasárnapi ebéd is elfogyasztható lesz a Sepsi Arénánál, miután a kicsik és nagyok kisportolták magukat. Nagy reményeket fűzök a sportágválasztóhoz is, bízom benne, hogy kipróbálva vonzóbbnál vonzóbb sportokat, sikerül a sportolásra csábítani a gyerekeket.

– Befejezésül: mint a Sportnapok szervezője mit vár a 2019-os eseménytől?

– Ragyogó napsütést, hogy minden, amit elterveztünk megvalósulhasson! Szeretnénk, ha mindenki megtalálná a helyét a sportnapokon, Erdély egyik legnagyobb sportrendezvényén és egy élménydús hétvégét tudhatna maga mögött. Hétfőn feltöltődve, tele ötletekkel, mosollyal az arcán indulhatna iskolába, munkába, már alig várva, hogy elmesélhesse a hétvége eseményeit.

Szentgyörgy–Kézdi összecsapás szombaton

Szombaton este 20 órától a Sepsi Aréna egy érdekes minifoci-mérkőzésnek ad otthont, hiszen a sepsiszentgyörgyi Old Boys és a kézdivásárhelyi Öregfiúk bajnokság válogatottjainak első összecsapására kerül sor ott, hagyományteremtő jelleggel! A szervezők díjazzák a legjobb játékost és kapust a Danubius Hotel jóvoltából. A kezdőrúgást az egykori minifocisok, idős Csinta Samu és Riti Olivér végzik majd el. Az esemény szervezői szeretettel várnak minden egykori és jelenlegi kispályás labdarúgót. (tif)