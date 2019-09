A négyszeres bajnok és kupagyőztes Sepsi-SIC együttese pénteken és szombaton játszotta első két felkészülési mérkőzését, amelyen a magyarországi PEAC-Pécs ellen lépett pályára a Sepsi Arénában. A csapatok osztoztak a hétvégi győzelmeken. Az első összecsapást a szintén Európa-kupára hangoló vendégek nyerték meg, a másodikon már a Zoran Mikes irányította alakulat diadalmaskodott. A pénteki meccs előtt a Sepsi-SIC klub- és csapatbemutatót is tartott, amelyen a nagyszámú közönség megismerkedhetett a sepsiszentgyörgyi sportklub mind az öt szakosztályának – kosárlabda, asztalitenisz, kerékpározás, birkózás és kézilabda – sportolóival és edzőivel.

A Sepsi-SIC számára a pénteki erőfelmérő találkozó az első meccs volt ebben az előszezonban, a magyar vendégeknek viszont már a negyedik. Ennek ellenére a szentgyörgyi zöld-fehérek kezdték jobban a meccset, ám a 7. percben már vezetett a Pécs (10–12). Az első negyed 16–16-os eredménynél ért véget, s a második szakasz pontszegény küzdelmet hozott. Az első félidő 22–24-es állásnál ért véget, s Zoran Mikes tanítványai minimális hátrányban vonultak szünetre. A térfélcserét követően egyre jobban játszottak a vendégek, de kosaraslányainknak sikerült lépést tartaniuk velük (38–39). Az utolsó tíz percben sokat hibáztak a szentgyörgyiek, s ezt használták ki Meszlényi Róbert tanítványai, akik végül 48–56-ra győztek.

Eredmény: Sepsi-SIC–PEAC-Pécs 48–56 (16–16, 6–8, 15–15, 11–17). SIC: Gödri-Părău 5, Givens 7, Pašić 4, Mandache 20/9, Butler–Demeter, Orbán 4, Cătinean, Mîrne-Nagy, Vučetić 2, Topuzović 6, Kovács. Edző: Zoran Mikes. Pécs: Conwright 19/6, Wentzel, Szabó 9/3, Hegedűs 11/3, Bravard 5–Sánta 2, Horobets, Gémes 2, Ruják, Kaposi 8. Edző: Meszlényi Róbert.

Szombaton már egy határozottabb Sepsi-SIC lépett pályára, s annak ellenére, hogy a negyed felénél még a pécsiek voltak előnyben (6–7), a játékrészt 20–15-re a mieink nyerték meg. A második szakaszban is a Mikes-lányok irányították a küzdelmet, akik 10 ponttal is vezettek (27–17) és hatpontos előnnyel zárták az első félidőt (43–37). A fordulást követően megváltoztak az erőviszonyok, s a 25. percben már a PAEC-Pécs ledolgozta hátrányát és vezetett is egy ponttal (45–46). A folytatás kiélezettebb csatát hozott, s 49–50-es állásról rajtolt a találkozó utolsó negyede. A zárójátékrész ismét a házigazdáké volt, amely végül 66–57-re nyert, ám még van, amin csiszolnia csapatunknak.

Eredmény: Sepsi-SIC–PEAC-Pécs 66–57 (20–15, 23–22, 6–13, 17–7). SIC: Gödri-Părău 12/3, Pašić 2, Givens 9, Mandache 12/6, Butler 6–Demeter 4, Orbán, Mîrne-Nagy 1, Vučetić 10, Topuzović 7/3, Kovács 3/3. Pécs: Conwirght 16, Wentzel 2, Szabó 2, Hegedűs 9, Bravard 15/3–Sánta 1, Horobets 2, Gémes, Kaposi 7, Ruják 3, Varga, Vojinovic. (tibo)