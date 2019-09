A Veres László irányította együttes öt sportolóval vett rész a rangos megmérettetésen, amelyen a hazai dzsúdókák mellett bolgár, magyar, szerb, olasz, osztrák, moldovai cselgáncsozók vettek részt, de a mezőnyben ott voltak az U18-as román válogatott sportolói is. A kézdivásárhelyiek legjobb eredménye Andra Norocea (48 kg) és Gondos Réka (70 kg) nevéhez fűződik, mivel mindketten másodikok lettek. Baricz Örs (50 kg) és Vida Tamás (73 kg) ötödikként zárt Nagyszebenben, míg Kocsis István (73 kg) a hetedik pozícióban fejezte be a viadalt.

– A népes mezőnyben jól teljesítettek a cselgáncsozóim, s úgy gondolom, hogy szezonkezdésnek jó ez a teljesítmény és elégedett vagyok velük. Ezt annak tükrében is mondom, hogy a gyerekek egy-két évvel kisebbek voltak az U18-as korosztálynál, így már nem is olyan rossz az eredményünk – nyilatkozta érdeklődésünkre Veres László edző, aki elmondta azt is, hogy a céhes városbéliek legközelebb a paksi Atom Kupán lépnek tatamira. (tif)