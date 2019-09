Míg az előző években egyetlen versenyző csapatnak sem sikerült, a kürtőskalács-fesztivál idei kiadásán azonban hárman is megkapták a szigorú zsűritől az arany fokozatot szombaton készített, hagyományos székely desszertjükért. Mindannyian Hargita megyéből érkeztek a rendezvényre, és a bírák úgy értékelték, közülük is a Vitos kürtős bizonyult a legjobbnak, így egy éven át csíkszentmártoni csapaté az Év kürtőskalácsa kitüntetés.

Ismét édes cukorillat lengte be Sepsiszentgyörgy főterét, ahol péntektől vasárnapig Székelyföld egyik legismertebb termékére, a kürtőskalácsra hívták fel a látogatók figyelmét a szervezők. A dorongra tekert, parázs fölött ropogósra sült, mégis foszlós édesség sokak kedvence, s bármelyik irányból is érkezett volna vendég a rendezvény helyszínére, a szembejövők kivétel nélkül kürtőst majszoltak, vagy éppen kóstolót vittek az otthon maradottaknak. Az Év kürtőskalácsa címért ezúttal 14 székelyföldi csapat szállt versenybe, s mindannyian komolyan vették a rájuk váró feladatot: hangulatos és tiszta standokon, azonos öltözetben, friss és minőségi alapanyagokból dolgoztak. Akadt olyan csapat, ahol fateknőben dagasztották az illatos tésztát, amit keményített házi szőttessel leterített asztalon egy sok kürtős születésénél bábáskodó idős néni sirített, idomított egyforma csíkokká hatalmas gyúródeszkáján. A vállalkozó kedvű érdeklődők akár meg is süthették maguknak a kalácsot, a Bodvaj Egyesület önkénteseinek jóvoltából a gyermekek is megtapasztalhatták a kürtős elkészítésének élményét, a kismesterek tanodájában mesés foglalkozáson ismerkedtek a búzától a kalácsig vezető folyamattal.

A hagyományos cukros vagy diós kürtős mellett számtalan ízesítésűt kóstolhattunk az idei forgatagban is, néhol gyümölccsel társították, máshol sós változatban, sajttal megszórva sütötték, de fagyival és tejszínhabbal is töltötték, színes cukordarába hempergették, a budapesti Édes Mackó cukrászda standjánál pedig igazi különlegességeket ajánlottak: gubát, csapágyat, zserbót vagy krémest, mindet kürtőskalácsból készítve. Akinek a sokféle édesség után is volt még étvágya, a Bodok Szálloda előtti téren válogathatott fogára valót: grillezett ételek, hamburger, bográcsban készült helyi specialitások és vadpörkölt is szerepelt a kínálatban.

Miközben vásárlóikat is kiszolgálták, a csapatok komolyan készültek a megmérettetésre, a zsűritagok mindenkinél időztek, érdeklődtek, alaposan szemügyre vették, miből és miként készült a kalács, sok grillsütő mellett maguk a tulajdonosok, vállalkozók szorgoskodtak, hogy valóban a legjobb, legszebb terméküket vigyék pontozásra. A bírák vakkóstolás nyomán döntöttek, s emellett inkognitóban vásárolt kürtőst is értékeltek, így született meg kevéssel 18 óra után a végső rangsor is. Farkas Ferenc, a zsűri elnöke kiemelte, azt tapasztalták, hogy a csapatok ezúttal komolyan készültek, s ez minden tekintetben megmutatkozott az idei fesztiválon. Igyekezetüket, hozzáállásukat jól tükrözi, hogy a szombati eredményhirdetéskor három kürtőskalácsot is arany fokozattal díjaztak: a csíkszentmártoni Vitos kürtőst, a farkaslaki Kovács kalácsot, valamint a csatószegi kürtőskalácsot. A pontszámok alapján ezüst fokozatot érdemelt a csíkszeredai Nagymama Kürtőskalácsa Kft., az ugyancsak csíkszeredai Parázska, két megyeszékhelyi, az Oltisz és a Melinda kürtőskalács, a székelyudvarhelyi Árpád kalács, a szentivánlaborfalvi Simon Aranka Tünde kalácsa, illetve a Sepsi kürtős, a marosvásárhelyi Lazana és a csíkkozmási Retró kürtős. A megyeszékhelyi Nasa Kft. kürtőskalácsa bronz fokozatot kapott.

A zsűri úgy értékelte, az év kürtőskalácsát idén a csíkszentmártoniak készítették. A családi vállalkozást testvérével közösen vezető Vitos-Fodor István úgy vélte, az elismerés munkájukat, elszántságukat igazolja, mert kizárólag jó és minőségi alapanyagból dolgoznak immár másfél évtizede, és 16 munkatársat foglalkoztatnak. Sok vásárban megfordulnak évente, Temesváron, Jászvásárban és Azugán is működik kihelyezett, állandó munkapontjuk – sorolta a sajtó érdeklődésére. Két kisgyermek édesapjaként igyekszik mindenre és mindenkire odafigyelni, egyebek mellett arra is, hogy a nagymamájuktól örökölt recept alapján, az ő módszerével süssenek ízletes, foszlós kalácsot. Vitos-Fodor István úgy véli, a finom kürtős titka a hozzávalókban rejlik, illetve abban, hogy tésztájában valóban benne legyen minden szükséges alapanyag. Ez az örökségünk, amit otthonról hoztunk, s amit nem szabad elprédálni – fogalmazott.