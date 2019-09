Reneszánszról a miklósvári Kálnoky-udvarban

Új helyszínen szervezte meg a hétvégén Miklósváron a Kájoni Consort régizene-együttes az Erdővidéki Régizene-találkozót és Reneszánsz Napot, a régi célkitűzést azonban továbbra is szem előtt tartják: zenei örökségünk ápolásáért, népszerűsítéséért és továbbörökítéséért dolgoznak. A Kálnoky-kastély ez alkalommal is remek házigazdának bizonyult: udvara nemcsak befogadta, hanem igazi otthona volt az eseményt színesítő programoknak.

Szombat délután a kastély udvara szinte üresnek tűnt, ám mégsem mondható, hogy kevesen lettek volna: csak a tág, bejárni sem egyszerű tér nagysága miatt volt az első kép csalóka. Az esküvőre bérelhető tekintélyes méretű sátorban gyermekek tucatjai próbálták ki az EduKastély-projekt révén a vargyasi Borbáth Károly Általános Iskolához kerülő ismeretterjesztő játékokat. Tanulhattak a kastélyokról, építkezési stílusjegyeikről, díszítőelemeikről, a történelmünket meghatározó alakokról és a családi címerekről, másik asztalnál homokba rajzolhattak vagy éppen használati tárgyak és korabeli öltözékek jellegzetességeit vizsgálhatták rajzokon. A kézművességhez tehetséget érzők reneszánsz női fejdíszt és erszényt készíthettek. Jó mókának tűnt a fűszerkóstolás is: a gyerekek megízlelték a reneszánsz korszakában még nehezen elérhető, de ma már közismert fűszereket, majd fel kellett ismerniük, hogy tárkonyt, köményt vagy éppen paprikát vettek nyelvük hegyére.

A játékokon jól szereplőknek jutalom is járt: az időközben nyert pontokat paprikás zsíros kenyérre, almalére és almás süteményre válthatták be. Beatrix konyhájában a tavaly is nagy sikert arató mézeskalács-díszítés jelentette a fő attrakciót: a bodosi Dávid Ildikó által készített alapra cukormázzal lehetett rajzolni. A kastély tövében gondosan elkerített részen a Kárpátok Őrzői Egyesület tagjai az érdeklődök kezébe nyilat adtak, és jó tanáccsal ellátva segítettek a célzásban.

„Nagyon szép volt Olaszteleken, ahol a Daniel-kastély fogadott be nyolc éven át, s remek helyszín a miklósvári kastély is, amelynek felajánlásáért köszönetet mondunk gróf Kálnoky Tibornak és Annának. Hasonlóan hálásak vagyunk a Barozda együttes tagjainak is, akik elfogadták meghívásunkat. Nem akárkik ők: együttesünk névadójának, Kájoni Jánosnak 350. születésnapján, 1979-ben felléptek a csíkszeredai Mikó-kastélyban, ez valójában elindítója volt az azóta is népszerű Csíkszeredai Régizene-fesztiválnak. Hasonlóképp örvendünk a székelyudvarhelyi Riverenza és a sepsiszentgyörgyi Trombita Kvartettnek, amiért vállalták, hogy vasárnap este az erdővidéki közönségnek zenélnek” – nyilatkozta a Kájoni Consort régizene-együttes vezetője, Gyulai-György Éva.