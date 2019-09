A Piatra Arsă menedékház közelében, egy tízhektáros területen idegenforgalmi központot alakítanának ki több szállodával, panzióval, úszómedencékkel, pihenőövezetekkel, parkolókkal, sportpályákkal, sőt, még egy helikopterleszállót is terveznek. A beruházások hírére megugrott az érdeklődés az itt található telkek iránt. Elkezdték építeni az utat az első hétvégi házhoz is, melyet szintén engedélyeztek a hatóságok. A ház vízellátását ciszternákkal oldják meg, napelemeket szerelnek fel, és gondoskodnak a szennyvízelvezetésről is. Sinaia polgármestere a hegy elcsúfításának tartja a felelőtlen fejlesztéseket, a környezetvédők pedig attól tartanak, hogy az építkezésekkel járó többtonnás teherszállítók az egész Bucsecs-fennsíkot tönkreteszik. (Főtér)

REKONSTRUÁLJÁK A GYILKOSSÁGOKAT. A bukaresti központi börtönből az Olt megyei rendőrség fogdájába szállították a caracali gyilkosságok elkövetőjét. Gheorghe Dincă, aki bevallotta, hogy megölte Alexandra Măceșanut és Luiza Melencut, mától a gyilkosságok rekonstruálásán vesz részt – írja a Mediafax. Az ügyészek ma és holnap végzik a bevallott gyilkosságok rekonstruálását, erősítette meg Alexandra Măceșanu nagybátyja, Alexandru Cumpănașu is, aki azt is hozzátette, azt nem tudja, hogy eleget tesznek-e a család kérésének, és újrajátszatják-e a testek elégetését is ugyanolyan feltételek között, ugyanazokkal az anyagokkal, ugyanabban a hordóban, mint amit Dincă vallomásában említett. A 15 éves Alexandra Măceșanu és a 18 éves Luiza Melencu azután tűnt el, hogy autóstoppal próbáltak utazni, majd beszálltak Gheorghe Dincă autójába. A férfi az állítja, hogy megölte őket, és az udvarán egy hordóban elégette földi maradványaikat. (Maszol.ro)

KERÉKPÁRFÓBIA. Nem hagyta jóvá Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, hogy az őszi Critical Mass és Tekerj egy jó célért adománygyűjtő kerékpáros akciót a város főterén szervezzék meg. A kerékpározás mint környezetbarát közlekedési forma népszerűsítését célzó akció kezdeményezői jelentős visszalépésnek tartják a döntést – a helyszínváltozással együtt az esemény időpontján is változtatniuk kellett. Így szeptember 28-án, szombaton szervezik meg az akciót a Ligetben. A Critical Mass szervezői felhívják a figyelmet arra, hogy a polgármester szerdán a Román Kerékpáros Körverseny Marosvásárhelyen áthaladó mezőnyét sem engedte be a főtérre, szeptember 22-én az európai autómentes nap alkalmából pedig más romániai városokkal ellentétben Marosvásárhely főterét nem zárják le a gépkocsiforgalom elől. (Marosvásárhelyi Rádió)