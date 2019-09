Az MTK Budapest 70 karatékával vett részt a rangos megmérettetésen, közülük 24 versenyző a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club karateszakosztályához is tartozik. A Budapest Open volt a 2020-ban a magyar fővárosban rendezendő korosztályos Európa-bajnokság első kvalifikációs pontszerző versenye. A kétnapos viadalon az MTK sportolói 24 alkalommal állhattak dobogóra, ugyanis 10 arany-, 8 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek, továbbá 10 ötödik helyet is összehoztak. Vass Hunor edző tanítványai 2 arany- és 1 ezüstérem mellett 4 ötödik helyezést is begyűjtöttek. Mivel a budapesti torna kiemelt kvalifikációs verseny volt, így az ötödik helyek is pontszerzőnek számítanak a kadett, junior és huszonegy év alatti korosztályok számára. A háromszéki tréner szerint színvonalas szervezés fogadta a résztvevőket, a versenyen képzett karatékák mérhették össze tudásukat. Hozzátette: az idény nemrég kezdődött, panaszra nem lehet okuk, hiszen a legtöbb sepsiszentgyörgyi sportoló két-három győztes mérkőzéssel térhetett haza, akik viszont érmet szereztek, azoknak négy-öt győztes meccset kellett megvívniuk. A Sport-All karateszakosztályának következő kvalifikációs viadala Horvátországban lesz, ahol októberben a Croatian Open karate-versenyre kerül sor.

Eredmények: * aranyérmesek: Török Panka (10–11 éves korosztály, -30 kilogrammos súlycsoport), Galiger Szilárd (10–11 év, -30 kg) * ezüstérmesek: Péter Csiki Csanád (8–9 év, -32 kg) * 5. helyezettek: Csorba Ede (junior, -55 kg), Bartos Norbert (kadett, +70 kg), Bernád Vivien (12–13 év, -42 kg), Jakab Eszter (10–11 év, -40 kg). (miska)