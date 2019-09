Ismét jó a burgonyahozam

Az utóbbi két évben igen jó választásnak bizonyult a gazdák számára a burgonya termesztése. A természeti körülményeknek, a technológia fejlődésének, a kártevők elleni hatékony beavatkozásnak, a minőségi szaporítóanyag használatának köszönhetően nagy mennyiségű, jó minőségű burgonya termett Háromszéken. Mindezek mellett a piaci körülmények változása is kedvezett a Kovászna megyei burgonyatermesztőknek – értékelte kérdésünkre az idei szezont Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.

A megyében idén 14 ezer hektáron ültettek burgonyát. Pillanatnyilag a kései, őszi fajták betakarítása zajlik, az összterület valamivel több mint feléről gyűjtötték már be a pityókát. Az eddigi adatok szerint az átlagtermés hektáronként 23–24 tonnára tehető – tudtuk meg az igazgatótól.

Jelenleg 1,2 lej körül van a burgonya kilogrammjának ára, ennél olcsóbban nem adják a termelők. Vevő van, az ország más vidékein éppúgy keresik a burgonyát, mint Európa nagy burgonyatermesztő országaiban. Az idei évben Franciaországban, Németországban, Hollandiában, de Lengyelországban is gyenge a termés, Románia felé onnan nem irányul jelentős behozatal. Ezért idén jó ára van a háromszéki, csíki burgonyának – értékelte az igazgató. Hozzátette: a hazai burgonya árának növekedése nem kellene maga után vonja az áremelkedést az üzletekben is, hiszen csak annyi történt, hogy a jövedelem a hazai termelőknél csapódik le, nem az importőrök zsebébe jut.

Kézzel kell szedni a pityókát

Dr. Bartha János farmer jónak ítéli az idei burgonyatermést. Parcelláin az átlagtermés 35–40 tonna hektáronként, de ez csak öntözés mellett lehetséges – mondta érdeklődésünkre. Gondot jelent viszont a burgonya betakarítása. Rég nem hullott csapadék, a talaj nagyon száraz, a gépesített szedés nem lehetséges. A gép által felszedett földrögök szó szerint megpotyolják a burgonyát, a gyorsan foltosodó gumókat meg már nem adhatják el a farmjukkal szerződésben lévő hipermarketeknek. A megoldást a kézi szedés jelenti, környékbeli napszámosok dolgoznak a betakarításban – magyarázta a helyzetet dr. Bartha.

A kiszedett burgonyának jó ára van. Válogatás után mossák, csomagolják, majd leszállítják a vevőnek, így kerül a nagyáruházak polcaira a háromszéki burgonya. A nagybani ár két lejen felül van, a szedés utáni kiadásokat leszámolva hozzávetőlegesen 1,5 lej marad egy kilogramm eladott burgonya után. Ilyen bevétel mellett továbbra is a burgonya a legjövedelmezőbb termesztett növény. A tavaly ősszel vetett repce hozama elmaradt az elvárttól, a búzáé ugyanígy, ezeknél a kultúráknál bevételcsökkenéssel kellett számolniuk – tudtuk meg a farmertől. Jelenleg is gondok vannak a repcével. A tervezett terület mintegy 75 százalékét vetették be, de megálltak a munkával, ugyanis a talajnak nincs nedvességtartalma, hiába kerül földbe a vetőmag, nem tud kicsírázni. A kiesett területeken búzát, tavaszi kultúrákat fognak termelni – mondta dr. Bartha.

A Solfarm nagy mennyiségű, jó minőségű pityókatermését a korai érésű Riviera, Carrera, Arizona fajtákkal érték el, a kései fajták között a Jelly, a Red Fantasy, a Bella Rossa jeleskedett. Ezek a fajták alkalmazkodtak a háromszéki körülményekhez, meghonosodtak, ellenállóak a betegségekkel szemben, de a jó termés egyik legfontosabb biztosítéka az öntözés, a megfelelő mennyiségű víz kellő időben való kijuttatása a kultúrákra – magyarázta a farmer.

Idén a kicsik sem panaszkodnak

Kelemen Attila Szépmezőn termelt az idén fél hektáron burgonyát. Jó lett a termés, közel nyolcezer kilogramm fogyasztási burgonyát tudott értékesíteni brassói vásárlóknak. Tavaly is jó volt a termés, idén is, de ilyen ritkán történik. Más években bizony gond van az értékesítéssel. Ahhoz, hogy a kisgazdák is meg tudjanak élni, szükség lenne az eladási szövetkezetekre. A baj az, hogy a kisgazdáknak nincs pénzük tároló, mosó, csomagoló építésére, hiába az uniós pályázatok lehetősége, az önrészt sem tudják zsebből elővenni. Kölcsönből senki nem akar burgonyatermelésbe fogni, eladást segítő befektetéseket végezni – nagyon ingatag a piac, és lényegében az importőrök, nagybani termelők diktálnak, értékelte a kisgazda.