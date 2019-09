Kicsit növelnek, nagyot csökkentenek

A 2021–2027-es időszakban nőni fog a közös agrárpolitika első pilléreként Romániának leosztott, közvetlen kifizetésekre felhasználható keretösszeg – jelentette be Winkler Gyula EP-képviselő Aradon, a XX. alkalommal megszervezett Kárpát-medencei Gazdaszervezetek Találkozóján, mely a Nemzetközi Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Csomagolóanyag-vásár keretében zajlott – számolt be az agroinfo.ro.

Csekély mértékű növekedésről beszélhetünk a Románia számára leosztandó, direkt kifizetésekre szánt összegek esetében, de mindenképpen pozitív a mutató. Az országunknak szánt összeg 13,53 milliárd euró, ez 0,6 százalékkal több, mint a most záruló ciklusban kiutalt összeg – mondta Winkler, aki emellett egy kevésbé jó hírrel is szolgált a hallgatóságnak: a vidékfejlesztésre használható összeg a jelenlegi állás szerint egymilliárd euróval kevesebb, 7,97 milliárd euró helyett 6,75 milliárd euró lesz, ami 15,3 százalékos csökkenést jelent. Végső döntés még nem született az Európai Parlamentben, más uniós országokban is feszült a hangulat a tervezett csökkentések miatt – fűzte hozzá Winkler, aki Románia számára elfogadhatatlannak nevezte a vidékfejlesztési alapok csökkentését. (agroinfo.ro)