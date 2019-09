Az exporttiltás veszélyezteti a juhászok megélhetését

Közleményükben azt állítják a juhtenyésztők, bizonyos civil szervezetek rossz szándékkal próbálják befolyásolni az élő juh exportját, ezért filmekkel, felvételekkel, közleményekkel járnak közben uniós tisztségviselőknél, hogy blokkolják a juhexportot, veszélyeztetve sok ezer, hagyományos juhtenyésztést folytató juhász megélhetését. Ezek a juhászok kiváló minőségű, specifikus jellemzőkkel bíró termékeket állítanak elő. Az export célországainak hatóságai folyamatosan figyelik az állatjóléti előírások betartását a szállítás alatt, az ő döntésük, hogy partnerségre lépnek-e vagy sem a hazai termelőkkel – írják a közleményben.

Az élő juhok exportja körüli botrány a nyári hónapokban robbant ki, amikor környezetvédők és állatjóléti aktivisták azt állították, az élő állatok szállítása során a szállítók nem tartják be az állatjóléti előírásokat, a tengeri úton pedig számos jószág elpusztul.

A FAO adatai szerint az unió juhtenyésztésének 72 százaléka a hústermelésre szakosodott, 23 százaléka a tejtermelésre, 5-6 százaléka a bőrtermelésre és 3-4 százaléka a gyapjútermelésre. A hazai juhtenyésztési ágazat teljes egészében fedezni tudja az ország juhhús-, juhtejből készült termék-, gyapjú- és bőrszükségletét, emellett lehetőség van jelentős mennyiségű áru – főként juhhús – exportjára is.

A juhtenyésztők egyesületeinek képviselői szerint a juhtenyésztés a hazai mezőgazdaság kiemelten fontos ágazata, melynek fejlesztését közepes és hosszú távon is fenn kell tartani. A közel-keleti országokban a romániai juhhúsra egyre növekvő kereslet van, de érdekeltek ezen a piacon a világ nagy juhhústermelői, Ausztrália, Új-Zéland és több európai ország juhtenyésztői is – ezért nem véletlen, hogy a romániai juhexport lejáratásában többek közt az ausztráliai székhelyű Állatok Nemzetközi Szervezete visz vezető szerepet – olvasható a közleményben. Hangsúlyozzák: Romániában a szállítás szervezésének, az országos és uniós törvénykezés betartásának eredményeképpen az exportra történő utaztatás idején nem sérülnek az állatjóléti előírások, a vevők felé irányuló szállítmányokat újabban szigorúan ellenőrzik, bármilyen időszakban is történjen az élő állatok szállítása.