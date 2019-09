Az elképzelést Bereczki Kinga, az alapítvány ügyvezetője ismertette. Mint mondta, szívesen felkarolták Tulit Éva kezdeményezését, hiszen mindenki láthatja, hogy mi történik a környezetünkkel. E folyamatot nincs lehetőségük megállítani, de tehetnek a hatásainak enyhítéséért: csemeteültetéssel, erdőtelepítéssel, amelyek révén a következő generációk számára is pozitív példával szolgálhatnak, mivel diákok segítségével szándékoznak megvalósítani mind a telepítés, mind a növekvő erdő évenkénti gondozását. Berecki Kinga szerint a kéthavonta szervezett egyeztetések során nem várt érdeklődéssel találkoztak, sokan csatlakoztak, mások mellett Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője, Sípos Ernő erdőmérnök, a volt Sugás erdészetből alakult magánerdészet munkatársa, illetve Péter Alpár képzőművész. Az ő elképzeléseiket is beépítve alakult ki a program, melynek első lépéseként októberben a sepsiszentgyörgyi iskolákban felkészítő, ismeretterjesztő előadásokat tartanak, ezek során felhívják a fiatalok figyelmét az erdők jelentőségére, illetve a csemeteültetéssel kapcsolatos tudnivalókat is megosztják velük. Az előadásokon részt vevő diákokból toborozzák azokat a csapatokat, amelyek tagjai a tavasszal szakember irányításával csemetéket ültethetnek.

Tekintve, hogy az önkormányzat is támogatja a kezdeményezést, a helyszín a Honvéd kút közeléből kiinduló erdei út menti – a város tulajdonát képező – fás tisztás lehet, de még tisztázniuk kell, pontosan mekkora területet ültetnek be és milyen facsemetékkel. Sípos Ernő szerint egyhektárnyi területre nagyjából ötezer csemetét lehet elültetni pár nap alatt. Az erdőtelepítéssel párhuzamosan készül Péter Alpár alkotása is, melynek neve egyben a kezdeményezésé is. Az alkotás különlegessége, hogy amint a majdani erdő, az is évről évre növekedni fog – évgyűrűkre emlékeztető elemekkel – illetve egy időkapszula szerepet betöltő jegyzék kerül a közepébe azon diákok nevével, akik részt vettek az erdőtelepítésben – osztotta meg Tulit Éva. Szebeni Zsuzsa a kultúra és a környezetvédelem sajátos találkozásának nevezte a folyamatot, melyet reményeik szerint már a jövő évben újabb elemekkel bővítenek.

Az anyagi háttér megteremtését adománygyűjtéssel remélik megvalósítani, egyrészt egy zenés-verses előadás-sorozattal, amelyet Erdély nyolc kastélyában adnak elő, és amelyre a belépő egy 15 lej értékű csemetejegy lesz. Emellett az alapítvány már adománygyűjtő dobozokat helyezett el a partnerei üzletiben „Egy gyermek, egy fa felirattal”, illetve a Civil Licit alkalmával is lehet majd adományozni.