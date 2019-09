Új játszóteret avattak Árkoson

Az avatóünnepségen mindenki jelen volt, aki valamilyen formában támogatta a játszótér felújítását, köszöntőbeszédek hangzottak el Trinfa Mária és Kocsis Gabriella óvónők részéről, majd Vajna Ervin árkosi alpolgármester, az ügy lelkes támogatója, és a felújítási munkálatok irányítója ismertette, hogy milyen gyakorlati munkák során készült el az új játszótér. Ezután Makkai Péter lelkipásztor áldása és a szalagvágás következett, végezetül pedig közös bográcsolással és tortával zárult az ünnepség.

Trinfa Mária óvónő az avatóünnepségen arról beszélt, hogy hosszú volt az út az új játszótér gondolatától a megvalósulásig, de ez az út végig a szeretetről és az összefogás erejéről szólt. Apró cseppekből lesz a zápor, a hógolyóból pedig lavina kerekedhet – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Árkoson is ilyesmi történt, sok kis segítség nyomán vált valóra az álmuk.

Az óvónő lapunknak elmondta, hogy egykor ugyancsak helyi összefogással épült az óvodások régi játszótere, mely mára annyira rossz állapotba került, hogy nem volt biztonságos, ezért évek óta nem használták, de bíztak benne, hogy előbb-utóbb sikerül támogatókat találni a felújításához. Először az árkosi önkormányzatot keresték meg ez ügyben, ahol Vajna Ervin alpolgármester már kész tervvel állt melléjük, aztán más intézmények és magánszemélyek is támogatták a kezdeményezésüket: a Dr. Gelei József Általános Iskola, a Diakónia Keresztyén Alapítvány, az Árkosi Fészekrakók Egyesülete, az Árkosi Ifjúsági Szervezet, Duka Antal erdész, Ágoston Annamária baróti vállalkozó, Torma Vera, a Diakónia Alapítvány munkatársa... Külön kiemelte az óvónő a szülői közösség és más helyi lakosok segítségét is, akik a pénzadomány mellett a kétkezi munkából is kivették a részüket.