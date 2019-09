Kevesen regisztráltak az elnökválasztásra

A májusi európai parlamenti választáson 375 219-en szavaztak úgy, hogy akkor a voksolás nem volt előzetes regisztrációhoz kötve. Románia határain kívül becslések szerint 3–4 millió állampolgár él összesen, beleértve a szavazati joggal nem rendelkező kiskorúakat is. A kormány pár nappal meghosszabbította a regisztráció határidejét, de a szavazásra való bejelentkezők száma lényegesen nem változott az utolsó napokban sem. Így a külföldi szavazókörzetekben voksuk személyes leadása mellett 38 944 állampolgár döntött, míg a levélben való szavazást 41 ezer állampolgár választotta.

A külföldön élő román választópolgárok arra panaszkodtak, hogy a regisztráció túl bonyolult volt, de elemzők szerint az is közrejátszott, hogy a román vendégmunkások jelentős része feketén vállal munkát fogadóországában, ezért nem akar bekerülni a hatóságok nyilvántartásába, főleg hogy az utóbbi években többször felmerült Romániában azok megadóztatása, akik nem fizetnek adót a fogadóországukban.

A külföldön élők szavazatait a választásokon rendszerint a jobbközép pártok és jelöltek szerzik meg, például a 2009-es elnökválasztást ők döntötték el, amikor Traian Băsescu volt elnök hajszálnyi különbséggel előzte meg a szociáldemokrata Mircea Geoanăt. A májusi EP-választáson is az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) és a Dacian Cioloș által vezetett PLUS alkotta választási szövetség, illetve a Nemzeti Liberális Párt (NLP) gyűjtötte be a külföldön leadott voksok 76 százalékát.

November 10-én tartják az elnökválasztás első fordulóját, amelyen Klaus Iohannis jelenlegi államfő második és egyben utolsó mandátumát igyekszik megnyerni, legfőbb kihívói várhatóan Viorica Dăncilă szociáldemokrata kormányfő és Dan Barna, az USR–PLUS jelöltje lesznek.