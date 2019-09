Mégsem indul a választáson

Avram Iancu tegnap hangsúlyozta, úgy gondolja, mindkét esetben megfelelően döntött: akkor is, amikor elhatározta, hogy indul a választásokon, és most is, amikor úgy döntött, visszalép. Utóbbi döntése az elmúlt időszakban érlelődött meg, miközben a jelölés benyújtásához szükséges aláírásokat gyűjtötte. „Lemondtam azon szándékomról, hogy függetlenként induljak az államelnöki választáson. (...) Úgy éreztem, hogy valami jót tudok tenni a románok érdekében, de azt hiszem, tévedtem. Nem kudarcként élem meg ezt, hanem olyan tapasztalatként, amely szellemileg gazdagít, amelyen át kellett esnem, meg kellett értenem a valóságot. Fáj, hogy rá kellett jönnöm: a románok több mint a felét semmi nem érdekli már” – mondta Avram Iancu, akinek 1247 aláírást sikerült összegyűjtenie a hét városban, ahová ellátogatott, hogy az emberekkel beszélgessen és önkéntesekkel találkozzon, akik segítséget ígértek neki.