A szükséges minőségi alvás /X/

Jó alvás és jó levegő

Egy felnőtt embernek 20-40 köbméternyi friss levegőre van szüksége óránként. Ehhez egy körülbelül 15 négyzetméteres hálószobát óránként szellőztetni kellene. Persze ha az ember alszik, ez kivitelezhetetlen. A nem megfelelő szellőztetés a ház szén-dioxid szintjének növekedésével jár, ami már okozhatja a reggeli bal lábbal való felkelést. Plusz fejfájást, fáradtságot, koncentráció hiányt eredményez felnőtteknél, gyermekeknél egyaránt. A szellőztetésnél érdemes megjegyezni, hogy a mai modern nyílászárók szigetelőképessége túl jó.

A szellőztetés elkerülhetetlen, a levegő az ember számára pótolhatatlan. De sajnos mai világunkban már tisztában vagyunk azzal is, hogy már a levegő minősége is sokszor kifogásolható. Nagyon sokféle szennyeződés megtalálható benne. A levegőben a por mellett kémiai anyagok, pollenek, gomba spórák és megannyi más elem is megtalálható, amelyre nincs szükségünk. Ezen felül körülölel bennünket a szmog, amely az ipari forradalom óta mindennaposnak mondható. Mivel ezek a szennyeződések jelentős egészségkárosodást okozhatnak. A légúti panaszok mellett allergiás tüneteket és súlyosabb megbetegedéseket is okozhatnak.

Szagok és nedvesség a levegőben

A levegőből a szennyeződések mellett sokszor még kellemetlen szagok is visszajuthatnak az otthonunkba. Nemcsak a kintről érkező szagok, hanem a bentiek is zavaróak lehetnek. Ezek előfordulhatnak akkor is, ha a szomszéd a konyhájában süt szalonnát, de akkor is, ha a nagymama a karácsonyi töltött káposztát főzi a családnak. Az elszívás egyébként is nagyon fontos minden olyan helyiségben, ahol párásodás léphet fel.

A teregetés következtében keletkező páralecsapódás sem túl egészséges. Sem ránk, sem az otthonunkra nézve. A modern nyílászárók következtében a légtömör házak a páralecsapódás következtében penészedésre is hajlamosak. Ez veszélyes ránk nézve. A légutakba kerülve irritálják a nyálkahártyát, kötőhártya gyulladást, asztmát és felső légúti megbetegedéseket is okozhatnak.

Jó levegő, szennyeződések nélkül

A felsorolt összes élethelyzetre megoldást kínál a Zehnder hővisszanyerős szellőztetőrendszer. Alkalmazása nem költség, hanem befektetés. Használatukkal megőrizhetjük otthonunk melegét és családunk egészségét. Ez az eszköz a zárt helyiségekbe friss levegőt juttat. Ezzel együtt kivonja a keletkező párát és a káros anyagokat. Mindezt hőveszteség nélkül képes megvalósítani számunkra azért, hogy mi és a családunk minden éjjel jobban aludhassunk és egy szebb napra virradjunk. (X)