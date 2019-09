Műszaki “műtétek” /X/

Elterjedt ajándék a gyerekek számára is, mivel megannyi hasznos alkalmazással segítheti a tanulást és készségfejlesztést is. De mi történik akkor, ha valami baja lesz? Nos, ismerős a pillanat, amikor szemünkben megáll az élet. A hónapban még pont ez a harmadik műszaki prücök hiányzott!

Ha bajban van, tudnod kell, hogy honnan kaphatsz segítséget, egy igazi műtéti beavatkozást, ami talán megmentheti készüléked életét.

Az alább leírtakban felismerheted, mikor van szükség igazi beavatkozásra és azt is, hogy miért!

Érzéketlen érintések

Elnézést, ha kis címem úgy hangzott, mint egy szappanopera, viszont szerettem volna ÉRZÉKELTETNI a helyzet súlyosságát. Ha az érintőpanel betört, megrepedt, megkarcolódott, vagy nem érzékeli ujjaidat, akkor sajnos az alkatrész cserére szorul!

LCD

Amikor nem ad képet készüléked, esetleg betört, megrepedt az LCD kijelzője, ilyenkor szintén cseréltetni kell!

Akksiban az erő

Ha gyorsan melegszik vagy merül, illetve bizonyos százaléknál kikapcsol a készüléked, akkor ezt az alkatrészt kell “megműteni”.

A belső

Azt mondják, a belső fontosabb, mint a külső. Nos, egy iPad sem igazán működne a hozzá tökéletes szoftverek nélkül. Lehetőség van már szoftverfrissítésre, adatmentésre- vagy visszaállításra is.

Az alábbi műtéteket csak képzett szakemberekre bízd, akik a készülékek “személyiségtípusának” megfelelően hajtják végre a beavatkozást.

A felsoroltak az iPad Air példáján keresztül lettek bemutatva, de számos más tablet is megemlíthető lenne az iPad termékcsaládból.

Milyen a jó szerviz?

Mielőtt “műtétre” bocsátanád iPad-ed, mindig nézz utána, hová viszed. Egy jó szerviz legfontosabb tulajdonságai közé tartozik például az, hogy 100%-osan Te, vagyis az ügyfél kerül előtérbe, és igyekeznek megnyerni téged, hosszú távra tervezni veled. Ez már önmagában jó jel, mert azt jelenti, hogy minőségi szakértelem áll a háttérben. Fontos még a becsületesség, a szolgáltatások; mondjuk a garancia, gördülékeny menete. Kedvező árlistával, rugalmas hozzáállással rendelkezzen. Végül, ami talán a legfontosabb, hogy gyári minőséggel dolgozzanak, és megbízható beszállítókkal ápoljanak kapcsolatot a gyorsaság érdekében.

Most már te is el tudod dönteni, mikor van baj, és mi a teendő ilyenkor. Amennyiben jelenleg is gondban vagy, az iPhone-Klinika szerviz árlistájából az “orvosi kezelés” díját is megtudhatod. (X)