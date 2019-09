Férfi vagy női karikagyűrű? Van különbség? /X/

Férfiak

Természetesen azért van különbség aközött, hogy milyen gyűrűket választanak előszeretettel a férfiak és a nők, ami azért érthető is. A férfiak általában a kevésbé csillogó, vastagabb gyűrűket kedvelik. Az általuk preferált gyűrűk 4-12 milliméteres vastagság között vannak, amiből általában elmondható, hogy a legnépszerűbb a 6 milliméteres vastagság. Persze azoknál a férfiaknál, akik jellemzően nem hordanak gyűrűt, inkább a 4 milliméter az átlag. Azt sem árt figyelembe venni, hogy egy gyűrű minél vastagabb, annál mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni.

Mivel a férfiaknak nem a csillogás és a figyelemfelkeltés a lényeges, így inkább a matt kialakításra esküsznek. Érdekes módon, a mai trend alapján a férfiak is előszeretettel választanak olyan gyűrűt, amiben kő van. Ez általában egy darab gyémántot jelent, az is barna vagy éppen sárga színű.

Nők

A nők már más szempontok szerint választanak, hisz többségében szeretik a csillogást, így jöhet bármilyen típusú karikagyűrű. Közkedvelt a fényes, a matt, a vésett, a szálhúzott, mindegyik. Arról nem is beszélve, hogy kő tekintetében is inkább azokat kedvelik, amiben sok apró kő fut végig a gyűrűn. Ez szín tekintetében is meglátszik, hiszen egyformán népszerűek a sárga, a fehér és a vörös arany árnyalatai. Sőt, a merészebbek ezeket kombinálhatják is.

Vastagság tekintetében a 4 milliméter az átlagos, de itt is jelentős szerepet játszanak az egyéni preferenciák. Hiszen egy hosszú és vékony ujjú hölgyön nem biztos, hogy a vékony gyűrű mutat jól, nyugodt szívvel választhatnak vastagabb darabokat is. Míg tömzsibb, rövidebb ujjakon a vastag gyűrű az, ami nem mutat jól, így azoknak a menyasszonyoknak, akik ilyen ujjakkal rendelkeznek, kifejezetten a vékony gyűrűk állnak jól. Természetesen nem győzzük hangsúlyozni, hogy itt is magunkra hallgassunk, azaz olyat válasszunk, ami igazán tetszik.

Ma már rengetegféle karikagyűrűt lehet kapni, így természetesen nem igazán lehet olyat kérni, ami nem teljesíthető. Éppen ezért akár egyedi gyűrűt is vásárolhatunk, bár ebben az esetben jobb, ha jó előre elkezdünk spórolni az ideális darabra.

A legfontosabb, hogy mindenki a saját ízlésének megfelelő gyűrűt válasszon, hiszen egy életen át viselendő ékszerről beszélünk, ezért fontos, hogy hűen tükrözze a személyiségünket.