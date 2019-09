Ukrajnai, litvániai és csehországi remek szereplése után a szentgyörgyi Szabó Norbert ismét kitett magáért, és jó versenyzés mellett két hatodik helyezéssel fejezte be barcelonai versenyhétvégéjét, amiért kétszer 65 pontot kapott. Elmondása szerint jól érezte magát Spanyolországban és maga a CL2-es viadal is remekül sikerült.

– Sprintben hatodikként jutottam túl a selejtezőn, de sajnos nem kerültem be a legjobb négy közé, és végül a hatodik lettem. Keirinben az első futamon majdnem leestem, és emiatt nem kvalifikáltam a következő körbe. Vigaszágon folytattam tovább a versenyt és beverekedtem magam a középdöntőbe. Itt egy olasz, egy spanyol és három brit kerékpározóval kellett megküzdenem, s úgy gondoltam, hogy nehéz feladatom lesz ellenük. Ezzel szemben nagyon jól mentem, három bicikli­hosszal győztem és bejutottam a fináléba. A döntőben sajnos utolsó lettem, ami a hatodik pozíciót jelentette számomra – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó, aki nem akarja elszólni magát, ám valószínűleg megszerezte a Világkupán való indulási jogot, a hivatalos megerősítésre azonban még várni kell pár napot. – Elégedett vagyok a hétvégi teljesítményemmel, még úgy is, hogy nem voltam a legjobb formámban. Az elmúlt másfél hónapban folyamatosan utaztam és versenyeztem, de még így is mindig ott voltam az élmezőnyben, ami roppant jó érzés – tette hozzá a 26 esztendős bringásunk.

A hétvégi megmérettetés végeredménye: * sprint: 1. Juan Peralta Gascon (spanyol), 2. Nien Hszing Hszieh (tajvani), 3. Jose Moreno Sanchez (spanyol)… 6. Szabó Norbert * keirin: 1. Juan Peralta Gascon (spanyol), 2. Francesco Ceci (olasz), 3. Stewart Lewis (brit)... 6. Szabó Norbert.

Szabó Norbertre a következőkben rövid, de jól kiérdemelt pihenés vár. A versenyzést október 16–20. között a hollandiai Európa-bajnokságon, egy hétre rá pedig a Bulgáriában megrendezendő román országos bajnokságon folytatja majd. (tibodi)