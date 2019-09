A Budapest Honvéd 2017-es Európa-bajnoka vasárnap türkmén, kirgiz, kínai majd üzbég rivális legyőzésével szerzett tokiói kvótát és jutott döntőbe, melyben Zsan Belenyukkal, a riói játékok ezüstérmesével, a 2015-ös vb és az idei Eb győztesével találkozott. A két birkózó versenyen csak egyszer, éppen négy éve, a Las Vegas-i világbajnokságon mérkőzött egymással. Akkor Belenyuk szoros meccsen nyert, és most is kiélezett volt a csatájuk. A finálé után a nagyon csalódott Lőrincz Viktor így is karrierje legjobb vb-eredményét érte el, korábban, 2013-ban és 2014-ben egyaránt bronzérmes volt. Egyúttal az övé a magyar küldöttség második dobogós helye a kazah fővárosban, miután vasárnap Korpási Bálint bronzérmet nyert az olimpiai műsorán nem szereplő 72 kilogrammos súlycsoportban.

A hétfői eredmények: * kötöttfogás 67 kg: 1. Ismael Borrero Molina (Kuba), 2. Artyom Szurkov (Oroszország), 3. Nemes Máté (Szerbia) és Frank Stäbler (Németország) * kötöttfogás 87 kg: Zsan Belenyuk (Ukrajna), 2. Lőrincz Viktor (Magyarország), 3. Denis Kudla (Németország) és Rusztam Aszakalov (Üzbegisztán) * kötöttfogás 97 kg, világbajnok: Musza Jevlojev (Oroszország), 2. Artur Alekszanyan (Örményország), 3. Mihail Kajaia (Szerbia) és Cenk Ildem (Törökország).