Székelyföld gyöngyszemei a Heves megyei Szüreten

A szorosabb magyar–magyar kapcsolat megteremtése és működtetése céljából megálmodott népművészeti forgatag az egri Szüret részeként immár nyolcadik alkalommal fogadta a látogatókat. A Heves Megyei Önkormányzat tizenhét éve ápol testvérmegyei kapcsolatot Kovászna megyével, 2014-ben pedig Hargita megyével született hasonló megállapodás.

Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke az esemény kapcsán elmondta: „Az évek előrehaladtával számtalan közös program, fejlesztés fonta szorosabbra a barátságot. Ezek közül kiemelkedően sikeres a Heves Megyei Értéktárban is méltán helyet kapó Székelyföld Gyöngyszemei rendezvény, melynek keretében az elmúlt esztendőkben megyénk több településén, Mátraderecskén, Hatvanban, Gyöngyösön, Hevesen, valamint Egerben is megcsodálhattuk Székelyföld varázslatos értékeit, hagyományos népi mesterségeit, népművészeti remekeit, de ízelítőt kaphattunk gasztronómiájából is. S ahogyan azt már jól megszokhattuk tőlük, a Szépasszony-völgyben idén is azokat az értékeket tárták elénk, melyekre a legbüszkébbek.”

Kovászna megye képviseletében Fazakas András Levente megyei tanácsos köszöntötte az egybegyűlteket és mutatta be a háromszéki stand kínálatát. Mint mondta, Háromszék az idei évet Benedek Elek Emlékévvé nyilvánította, a kiváló erdővidéki író és mesemondó, lapszerkesztő születésének 160. évfordulójára emlékezve. „Azt szeretnénk, hogy ez az emlékév az összmagyarság ünnepe legyen, hogy mindazok az értékek, amelyek Benedek Elek életművében megtestesülnek – mint a tehetségek korai felismerésének jelentősége, a kultúra iránti elkötelezettség, a tenni akarás, az összefogás és a hűség – kerüljenek előtérbe” – fogalmazott.

Ennek jegyében Elek apó életművébe nyerhettek bepillantást az érdeklődők a mesekönyveken, kiadványokon és életmű-kiállításon keresztül, valamint a gyermekeket tematikus kézműves-foglalkozás is várta a kisbaconi Bodvaj Egyesület jóvoltából. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház két alkalommal játszotta a Buták versenye című, Benedek Elek meséi alapján készült előadását.