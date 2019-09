A statisztikák szerint Romániában összesen 129 759 új gépjárművet értékesítettek januártól augusztusig. Ezek közül 110 998 személygépkocsi, 18 761 pedig haszonjármű volt. A legnépszerűbb három márka a Dacia (34 419), a Volkswagen (11 435) és a Renault (11 012 eladott járművel). A legkeresettebb modell továbbra is a Dacia Logan 13 360 értékesített darabbal. Az autók 71,1 százaléka benzinmotoros volt – ez jelentős növekedés a 2018 első nyolc hónapjában jegyzett 59,4 százalékos arányhoz képest –, 25,1 százalék pedig dízelmeghajtású. Környezetkímélő – elektromos vagy hibrid hajtásláncú – autóból 4166 darabot adtak el, szemben a tavaly ugyanebben az időszakban regisztrált 2603 darabbal, ezek aránya jelenleg a hazai autópiac 3,8 százalékát teszi ki. Az APIA adatai arra is rávilágítanak, hogy bár továbbra is főként jogi személyek vásárolnak új autót (az eladások 58 százaléka céges vásárlás), az év első nyolc hónapjában 30,8 százalékkal nőttek a magáneladások, elérve a 47 167 darabot, az eladások 42 százalékát. 2019 első nyolc hónapjában ugyanakkor 293 507 használt gépjármű került forgalomba az országban, 6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.