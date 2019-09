Az európai ügyekkel foglalkozó miniszterek hétfői brüsszeli tanácsülésén sor került a magyar kormány első meghallgatására a jogállamiság sérülését vizsgáló eljárás részeként.

Tytti Tuppurainen, az EU soros elnökségét betöltő Finnország képviselője arról számolt be, hogy az ülés hosszú volt, de „nagyon együttműködő” szellemben zajlott, és a következő hetekben-hónapokban döntenek majd a további lépésekről. Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az eljárás nem irányul senki ellen, minden félnek érdeke, hogy a kérdéses ország bemutathassa az álláspontját.

Frans Timmermans rámutatott, hogy a Sargentini-jelentés, amelynek alapján megindították az eljárást, meglehetősen összetett és sok területet lefed, ezért esetleg meg lehetne hívni a jövőbeli meghallgatásokra azon nemzetközi szervezeteket is, amelyek jelentéseire hivatkoztak a dokumentumban, például a Velencei Bizottságot, s így fókuszáltan végigvenni bizonyos témákat. Hozzátette, tévedés azt hinni, hogy a novemberben hivatalba lépő új Európai Bizottsággal véget ér majd egy korszak. Az új testület változatlan eltökéltséggel fog fellépni a jogállamiság védelmében. „A jogállamiság tisztelete nélkül nincs Európai Unió” – fogalmazott.

Amélie de Montchalin francia külügyi államtitkár ismertette a francia–német közös álláspontot, amelynek értelmében a magyarországi helyzet „aggodalomra ad okot”.

Ezzel szemben Konrad Szymanski lengyel külügyminiszter-helyettes leszögezte: Varsó szerint a magyar kormány intézkedései nem jelentenek rendszerszintű veszélyt a demokratikus normákra.

Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozata szerint a meghallgatás a bevándorláspárti erők bosszúhadjáratának újabb állomása volt. Mint mondta, téte­lesen cáfoltak minden vádat és hamis állítást, de a politikai boszor­kányüldözés oka egyértelműen az, hogy a magyarok többször is nemet mondtak a migrációra.

Sajtóhírek szerint eközben az Európai Parlament illetékes bizottságának elnöke levelet küldött a tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak, sérelmezve, hogy az EP nem képviseltethette magát az ülésen.