Kisbaconba csak Nagybaconon át

A következő hetekben, a falu közt folyó útfelújítás miatt Kisbacon csak Nagybaconon keresztül közelíthető meg. A 45-ös községi út – Bibarcfalva végétől Kisbaconon át Magyarhermányig tart – lezárása sokakat érinthet kellemetlenül, de valójában jó hír, hiszen nem csak azt jelenti, hogy az új aszfaltnak köszönhetően könnyen megközelíthetővé válik Elek apó faluja, hanem azt is, hogy infrastrukturálisan kiépült.

A Bibarcfalvától a kisbaconi falutábláig, illetve a másik végétől Magyarhermány végéig tartó szakasz felújítását az elmúlt években a brassói Consal Rt. elvégezte, ám a faluközti szakaszt kihagyták. A halasztás miatt a közbeszerzést meg kellett ismételni, azon pedig a Kovászna megyei Út- és Hídépítő Rt. nyert. A kivitelezés során 1,2 kilométeren hetven centiméter mélyre ásnak, amit majd tíz centi homokkal, 35 centi kaviccsal és 15 centi tört kővel töltenek fel, majd erre kerül a 6 centi durva aszfalt és a 4 centi vastag koptatóréteg. A munkát nehezíti, hogy a kivitelezőknek figyelembe kell venniük a kiépített gáz-, víz- és csatornahálózat, a bibarcfalvi töltöde által letett csövek helyzetét, illetve hogy a falu központjától a Pap utcáig 400 milliméter, a Temető utcától a falu végéig 1000 milliméter átmérőjű esővíz-levezető csövet kell elhelyezniük.

A munkát a falu alsó szakaszán legkésőbb október elejéig elvégzik, s akkor ott a közlekedést ismét szabaddá teszik, ezzel egyidejűleg lezárják a felső részt. Ez az intézkedés a magyarhermányiak számára okoz majd nehézséget, mivel csak egy mezei utat használva tudnak Nagybacon felé és onnan tovább utazni. Az útügy mérnöke, Váncza Tibor igyekszik megnyugtatni a magyarhermányiakat. „Mindannak ellenére, hogy a legnehezebb részénél kezdtük a munkát, meglehetősen jól haladunk, így ha az időjárás nem hátráltat, még a tél beállta előtt végzünk is vele. Addig is javítottunk a Nagybaconból a temető mellett haladó, Kisbaconba tartó út minőségén – és a továbbiakban is figyelemmel követjük –, illetve jól járhatóvá akarjuk tenni a magyarhermányiak számára fontos mezei utat is” – nyilatkozta Váncza Tibor.