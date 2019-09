Hargita megyében elsőként a megyeközponti kórháznak sikerült plasztikai sebészt alkalmaznia, fiatal munkatársuk, dr. Jankó Botond idén februártól dolgozik az intézményben, ahová már rezidensként jelentkezett, s korábban ügyeletet is vállalt. Tanulmányai az előző évben zárultak, szakmáját Marosvásárhelyen, majd öt évig Kolozsváron alapozta meg, a kincses városba egyébként máig visszajár egy magánklinikára dolgozni. Jankó Botond úgy fogalmazott, a plasztikai sebészet viszonylag új szakág, mely rengeteg lehetőséget és kihívást tartogat, s magába foglalja az esztétikai és rekonstruktív mikrosebészetet, „egyik nincs a másik nélkül”. – Célunk, hogy a normálishoz közeli állapotot visszaállítsuk, amit lehet, azt kijavítsuk, rekonstruáljuk, enyhítsük – szögezte le a fiatal orvos. Szólt a csíkszeredai kórházban elvégezhető beavatkozásokról, a mellrekonstrukcióról, orrplasztikáról, lágyrésztumorok eltávolításáról, felfekvések kezelése mellett hasfalplasztikáról, zsírleszívásról, traumák, balesetek utáni rekonstrukciókról vagy a kezeket érintő lehetséges műtétekről, lebenyplasztikáról, izmok és inak helyreállításáról, krónikus sebek ellátásáról is. Saját praxisából merítve, fényképes bemutatóval szemléltette, hogy az emberi test mely részén milyen típusú beavatkozásokat végezhetnek, komplex esetekről is szót ejtve, melyeket professzora közreműködésével sikerült megoldania – ezek közül néhányat publikáltak is. A régió adottságai révén gyakran találkozik körfűrész, fejsze vagy motoros fűrész okozta balesetekkel, s ha ezeknél viszonylag korán sikerül elvégezni a szükséges beavatkozást, jó eredményeket lehet elérni – mondta. Példaként egy súlyos helyzetről beszélt: a sürgősségre érkező beteg negyedik ujját gyakorlatilag szétroncsolta, tenyerét jelentősen károsította a fűrészlap, ám sikerült úgy orvosolni a veszteséget, hogy a megmaradó három, valamint a hüvelykujj által a kézfej továbbra is funkcionális maradt – hangzott el. Gyakran találkozik továbbá a Dupuytren-kontraktúrával, más néven a tenyérzsugorral is, mely egy progresszív betegség, az idő előrehaladtával a kéz állapotának romlásával jár. Ennek kezelésére ma már több módszer is létezik, ő professzorától tanult olyan eljárást, mely során tűvel, gyakorlatilag vágás nélkül kezelhető ez a probléma – taglalta.

A fiatal szakember kiemelte, a rekonstrukciós műtéteket támogatja a betegbiztosító, az érdeklődők küldőpapírral fordulhatnak hozzá a csíkszeredai kórházban, ahol hetente két al­kalommal, kedden, vala­mint csütörtökön konzultál a járóbeteg-rendelőben. Azt tapasztal­ja, munkájára igény van, so­kan fordulnak hozzá, Háromszékről is volt már pá­ciense, korábban főként Marosvásárhelyre jártak panaszaikkal az érintettek. Az esztétikai beavatkozásokat egyelőre ma­­gánklinikán végzi, Székelyud­varhelyen, valamint hétvégenként Kolozsváron. Jankó Botond viszonylag korán találkozott az orvoslással, hiszen édesapja is gyakorló sebész, ő maga fantáziát látott a plasztikai sebé­szetben, mert nagyon tág, kihívásokkal telített szakma, ahol a kreativitásnak igen nagy a szerepe, éppen ezért vonzó számára – ismerte el a sepsiszentgyörgyi találkozó végén.