Szigorúbban büntetik a járművezetők telefonhasználatát

Korábban csupán a kihangosító vagy fülhallgató nélküli mobiltelefon-használat számított szabálysértésnek, és csak gépjárművezetők esetében. Ezúttal a kerékpárosokat és rollereseket is érinti a jogszabály. A szigorítást azután vezették be, hogy nemrég egy Facebook-közvetítés kedvéért száguldozó vezető három halálos áldozatot követelő balesetet okozott. A jogszabálytervezetet már előzőleg előkészítették, ugyanis kampány indult az okostelefonok vezetés közbeni használata ellen, minekutána tavaly májusban kilenc halálos áldozattal járó balesetet okozott Magyarországon egy romániai gépkocsivezető, aki szintén Facebook-közvetítéssel foglalkozott.

A kormányrendelet értelmé­ben a mobiltelefont vagy hasonló eszközt használó vezetőt 6-8 bírságponttal, azaz 870–1160 lej közötti pénzbírsággal és 4 köz­lekedési büntetőponttal sújt­ják. Amennyiben a telefon vagy megnevezett készülék hasz­­nálata más szabálysértéssel társul, az elkövetőnek 30 napra felfüggesztik a jogosítványát.

A jogszabály kimondja, újból kell vizsgáznia annak a vezetőnek, akinek jogosítványát ittas vezetés, előny meg nem adása, illetve piros lámpás átkelés miatt vonták be, ha közben beleset történt.

Korábban idéztük Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértőt, aki szerint a Facebook-használat vagy csetelés olyan, mintha bekötött szemmel vezetne valaki. Egy jó vezető reakcióideje 0,7 másodperc, ez jelentősen megnő, ha vezetés közben valaki másra figyel. Adódhatnak olyan forgalmi helyzetek, amelyekben mindkét kezére szüksége van a sofőrnek, például egy durrdefekt vagy egy járdáról váratlanul lelépő gyalogos esetén. A tragikus következményeket pedig utólag már nem lehet meg nem történtté tenni. A köz­lekedésben a legrosszabbak a váratlan helyzetek, készen kell állni a másik hibájának kivédésére is.