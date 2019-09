Ellenünk mindent szabad?

A sepsiszentgyörgyi városházára minden alkalommal kitűzik a gyászlobogót, ha a város egy díszpolgára, azaz Pro Urbe-díjasa elhalálozik. Ez történt tavaly is, ám a haláleset épp a román nemzeti himnusz napjára esett. Nemzetféltők vészharangot vertek, hogy a himnusz napján a városházára gyászlobogót tűztek ki. Egy odobeşti-i férfi, Cosmin Răzvan Bîrsan odáig ment, hogy egy sírkő képére montírozta polgármesterünk portréját, és feliratot is szerkesztett alája. Fordításban: „Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád, 1975. 08. 10. – 2019. 07. 29”. Ezt július 30-án feltöltötte Facebook-oldalára, s melléje azt írta: „Ezen az estén, programja végeztével, miközben kijött Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának székházából, Antal Árpádot éppen az olyan nagy és teljesen üres fején találta a Románia zászlaja mellől leeső gyászlobogó. Isten bocsásson meg az ostobának!” A bejegyzést 493-an lájkolták, 569-en megosztották, és ahhoz 240-en hozzászóltak.

Senki nem szeretné ilyen helyzetben látni magát – így Antal Árpád sem. De ő nem tett feljelentést, azonban a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igen. A sepsiszentgyörgyi ügyészség februárban semmisnek nyilvánította a keresetet, majd óvás nyomán áprilisban lezárta. A jogvédők nem hagyták magukat, és fellebbeztek, az ügy a sepsiszentgyörgyi bíróságra került. Ekkor Bîrsan már nem volt olyan vicces kedvű, a közösségi oldalon július 7-én jelezte, mivel megtámadta Sepsiszentgyörgy polgármesterét, bűnügyi per van folyamatban ellene. Ő csak egy egyszerű román, nem tudja felvenni a harcot az RMDSZ-szel – írja. Félelme alaptalannak bizonyult, ugyanis a bíróság szintén tárgytalannak értékelte a keresetet, és szeptember 5-én végleges és visszavonhatatlan ítéletben lezárta az ügyet. (A nagy örömre Bîrsan ismét posztolta a sírköves képet.)

Nos, nem hiába fakadt ki Antal Árpád, hogy a román igazságszolgáltatás szerint teljesen rendben van az, ha egy polgármestert halállal fenyegetnek. Sajnos, nem csak ez van „rendben” abban a Romániában, ahol a nemzetiségi kérdést „példaértékűen megoldották”. A Kovászna megyei rendőrség bűnügyi osztálya szerint az is „rendben van”, hogy a közösségi oldalra olyasmiket írnak nekünk, hogy „karóba húzunk, mocskok”, halál a büdös magyarokra”, „élve nyúználak meg”. Ezeket magam panaszoltam be, meghallgatáson is voltam, és nyilatkozatot is írtam. Aztán válaszlevelet kaptam: az általam jelzettek nem képeznek közösségi izgatást, sem gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtást, egyszóval, nem történt bűncselekmény.

Összevetve, ebben az országban szabadon gyalázhatják a magyarokat, mindennemű következmény nélkül. De ha Sepsiszentgyörgy központjában elhangzik, hogy Isten, áldd meg a magyart, 5000 lejes bírságot ró ki a prefektus. Ha egy magyar felirat a román elé, netán fölé kerül, eltávolíttatják a táblát, még ha emlékmű is. Ha közterületre kitűzik a székely zászlót, leszedetik. Nemrég azt akarták elérni, ha valaki nem hivatalos zászlót tűz ki, 20 000 lejre büntethessék. De Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy zászlaját nem akarják kormányhatározattal elfogadni, mert előző úgymond nem tükrözi az itt élő románokat, utóbbi nem tartalmaz dák jelképeket.

Egyszóval, működik a kettős mérce.