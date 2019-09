Mire költ a megye

Ahogy már lapunkban megjelent, a málnásfürdői kőbánya megvásárlására 66,5 millió lejt utaltak át az önkormányzat tulajdonában levő Út- és Hídépítő vállalatnak. 2,2 millió lej a községi víz- és szennycsatorna-hálózatok bővítésére és ugyanannyi az óvodásoknak, iskolásoknak járó tejre és kiflire megy. 1,9 millió lejt néhány község útjainak javítására szánnak, amivel 19 millióra emelkedik a községi utak téli és nyári karbantartására idén kiosztott pénz; a megyevezető közlése szerint ennyi még sohasem jutott erre a célra. Ugyancsak nagy tételben támogatják a sportot is: a kisebb pályázatokra eddig 200 000 lejt osztottak szét, most a nagyobb csapatok összesen 3,5 millió lejt kapnak, az önkormányzati beruházásokhoz nyújtott segítséggel együtt pedig megközelíti a 4 millió lejt a sportnak juttatott összeg. Százezer lejt a 112-es segélyhívó szám rendszerének korszerűsítésére fordítanak, 10 ezer lejre pedig kitűzhető videokamerákat vásárolnak a közrendészeknek. Az eddiginél több pénzt fordítanak a gyermekjogvédelemre is, ahol öt új állást hoztak létre – Bodzafordulón is beindul a fogyatékkal élő gyermekek központja –, ezzel az igazgatóság alkalmazottainak száma 600 fölé emelkedik. És a kultúráról sem feledkeztek meg: 40 ezer lejjel járulnak hozzá a harmadik Flow nemzetközi mozgásszínházi fesztivál megrendezéséhez (ez novemberben lesz), méltóképpen emlékeznek meg a 160 éve született, 90 éve elhunyt Benedek Elekről, akinek kisbaconi emlékháza is kerek évfordulóhoz érkezett, 50 éve nyílt meg, és még ebben a hónapban szoboravatással egybekötött konferenciával adják meg a tiszteletet a 100 éve született Imreh István történésznek.