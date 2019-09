Kolcza István szerint a lakók jelezték, hogy a munkálatok kezdete óta elfogadhatatlanul nagy lett a forgalom a sétányon, ráadásul az autósok sok esetben gyorsan hajtanak, ami már csak azért is veszélyes, mivel az említett szakaszon nincsenek járdák, az út bal oldalán gépjárművek parkolnak, így a gyalogosok is csak az út szélén tudnak közlekedni. A néppárti politikus szerint legalább átmenetileg – amíg újra járható lesz az Ág utca jelenleg felújítás alatt álló része – megoldást kellene találni a sétány tehermentesítésére. Meglátásuk szerint, ha a Gyár utcát kétirányúvá tennék legalább a Császár Bálint utcával való kereszteződésig, akkor a járművek egy részének nem a szűk sétányon kellene áthajtania. Bálint József azt is felvetette, a Gyár utca forgalmi rendjének megváltoztatása az Ág utcai felújítások teljes időszakára kiterjeszthető lenne, és nem csak a jelzett szakaszon, hanem teljes hosszában. Egy ilyen átszervezés akkor bizonyul majd igazán hasznosnak, ha az Ág utca következő szakaszának is nekilát majd a kivitelező, és a Császár Bálinttal való kereszteződést is lezárják, akkor ugyanis a forgalom nagy része – a jelenlegi elképzelés szerint – a Kós Károly utcába irányul. Ez pedig például a Mihai Viteazul Főgimnáziumban tanuló diákok számára is veszélyes lehet.

Az EMNP képviselői ugyanakkor felidézték az Oltmező utcai járda hiányával kapcsolatos észrevételeiket, abbeli reményüknek adva hangot, hogy a gyalogosokra nézve kimondottan veszélyes útszakaszon nem kell tragédiának bekövetkeznie ahhoz, hogy a város végre nekilásson a járdák kialakításának.