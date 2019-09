Kezdődik a pulzArt 7!

A héten, szeptember 19–22. között Sepsiszentgyörgyön zajló pulzArt kortárs művészeti fesztivál minden napján érdemes lesz részt venni, hiszen a programkínálat ezúttal is rendkívül igényes és változatos. A Diákok éve tematikus esztendőben a fesztivál kiemelten összpontosít a diákok, fiatalok kulturális igényeire, így olyan különlegesnek számító kortárs színházi, filmművészeti, zenei, képzőművészeti, performance-jellegű produkciók és műhelymunkák kaptak helyet a programban, amelyek a diákok számára is érdekesek, megkapóak lehetnek. Íme egy kis ízelítő:

Első nap, szeptember 19., csütörtök

A fesztivál első programpontja Benedek Levente képzőművész saját papíralapú emlékeiből összeállított COLL[AGE] című kiállításának a Tamási Áron Színház előcsarnokában 17 órától kezdődő megnyitója lesz. Ugyanekkor, ugyanitt leplezik le Kónya-Ütő Bence térhangolás 1. Elnevezésű interaktív atmoszféra koncertjét, melynek lényege, hogy a mozgást hanggá alakítja. A nyitókoncertet a kísérletidzsessz- és elektronikahangzások kiváló ötvözője, a bristoli Ishmael Ensemble tartja 18 órától a színház nagytermében. A staféta a bristoliaknál marad, hiszen 19 órától a Háromszék Táncstúdióban lesz megtekinthető a Pickled Image társulat Coulrophobia: két bohóc egy kartonvilágban rekedve című fergeteges előadása, melynek során a két főhős, Dik és Adam pantomimmel, bábjátékkal, temérdek kartonnal és kellő bohózattal cifrított kalandjait követhetjük végig. 21.30-tól újabb kiállításmegnyitóra kerül sor, Pereszlényi Erika magyarországi fotóművész Tükröződésmánia című sorozatában Budapest eddig nem látott, pocsolyákban tükröződő arcát mutatja meg. A kiállítás során elhangzik egy pár szösszenet is, melyeket a művész tömegközlekedési eszközökön hallott párbeszédekből írt. A fesztivál első estjét Bob Poljakov és bakelitről lejátszott dallamainak társaságában zárhatjuk a Tein Teaházban.

Második nap, szeptember 20., péntek

16 órától egy nemzetközi projekt, a Play! MOBILE közösségi színház „társulata” mutatja meg magát: a részt­vevők egy öt napig tartó játékos táboron keresztül felfedezett új tereket és saját közösségi történeteiket mutatják be az Őrkőn és a város utcáin. 17 órától a román irodalomé a főszerep: Lavinia Braniște fiatal szerzővel Adrian Lăcătuș brassói irodalomkritikus beszélget majd a Tein Teaházban a több díjjal is elismert, Interior zero (Nulla benső) című regényéről. 18 órától a pulzArt szervezői által még júliusban meghirdetett köztéri installációs pályázat nyertesei, Bartha Beáta, Benedek Levente és Fekete Bálint mutatják be műveiket egy rövid körséta keretében a Főtéren. 19 órától másodjára is látható lesz a Coulrophobia, ezt pedig 21 órától a ­Shwechtje Mihály rendezésében filmre vitt Remélem legközelebb sikerül meghalnod című tinithriller vetítése követi a Művész moziban. A vetítés után, 22.40-től beszélgetés a film rendezőjével Prezsmer Boglárka dramaturg, drámatanár és Nagy Csilla filmforgalmazó részvételével. 23 órától kezdődik a PulzParty a Tein Teaházban: zenél a grúziai és svájci háttérrel rendelkező Kordz, valamint a helyi küb_beat, ­Beast és Lohn Jennon.

Harmadik nap, szeptember 21., szombat

Király Kinga Júlia marosvásárhelyi író, műfordító Az újrakezdés receptjei című könyvének ételkóstolással egybekötött bemutatójára 17 órától a Park Szálloda kertjében kerül sor, a szerző beszélgetőtársa Miklóssi-Szabó István sepsiszentgyörgyi író lesz. 17 órától, majd később, 19.30-tól a pécsi MárkusZínház A repülés története című nonverbális bábelőadása lesz megtekinthető a Cimborák Bábszínházban, melyben a társulat mindazon mitikus és valóságos kísérletezők, feltalálók előtt tiszteleg, akiket valaha a repülés vágya hajtott. 18 órától Kovács Kinga képzőművész izgalmas, rendkívül aprólékos munkával megalkotott installációkat felsorakoztató egyéni kiállítását nyitja meg Kányádi Iréne művészettörténész a Lábas Házban. 18 órától a bukaresti Replika Központ (Centrul de Teatru Educațional Replika) Limite (Korlátok) című, Radu Apostol rendezésében színre vitt egyéni előadása lesz látható a Háromszék Táncstúdióban, melyben Mihaela Rădescu színésznő – egy iskolai zaklatás példájából kiindulva – a romániai oktatási rendszer hiányosságainak témakörét bontja ki. 19 órától a Tamási Áron Színház társulata ismét játssza A társadalom támaszai című Ibsen-darabot a Kamarateremben. A főszereplő, Karsten Bernick, egy kisváros fontos üzletembere, aki nemcsak a települése üzleti életében meghatározó figura, hanem példás erkölcsi élete támaszául szolgál a helyi társadalomnak, legalábbis látszólag, hiszen a darab voltaképpen azt vizsgálja, a hatalom miképpen korrumpálja birtokosát. 21 órától a franciaországi Cédric Hanriot Trio lép fel a Szimplában. Az együttes játékosan tálal híres nemzetközi zenei témákat, muzsikájuk felmenői közt ott találjuk Katy Perry popját, a Nirvana rockját, vagy a Massive Attack elektronikus zenéjét. 22.30-tól a Diákok éve égisze alatt szervezett Silent Poetry című, kortárs elektronikus zenét és költészetet egyesítő fejhallgatós bulira kerül sor a főtéren, aztán 23.30-tól folytatódik a PulzParty a Teinben. Fellépők: Dobri, Ugly Astronaut, Smoothnoise és Grid.

Negyedik nap, szeptember 22., vasárnap

Digitális bennszülöttek, fülhallgatós-mobiltelefonos kamaszok vallanak saját világukról a Kolozsvári Állami Magyar Színház vasárnap 11 és 15 órától, kétszer is látható Concord Floral című előadásában. A Szimpla kettős irodalmi és kulináris esemény színhelye lesz: 15 órától Cserna-Szabó András és Darida Benedek magyarországi írók, a Nagy macskajajkönyv – avagy süssünk-főzzünk másnaposan című kötet társszerzői készítenek kóstolásra milánói pacalt (trippa alla milanese / busecca), illetve beszélgetnek eközben főzés, írás és élet személyes vonatkozású össze­függéseiről, 17 órától pedig Cserna-Szabó András író-olvasó találkozóján a szerzővel Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója beszélget. 18 órától még utoljára játsszák A repülés történetét a kamarateremben, aztán 19-től kezdődik Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert Libikóka című zenés pódiumestje a Háromszék Táncstúdió­ban: zene, irodalom és színház találkozik, új írások, közös dalok, műhelytitkok, anekdoták hangzanak majd el. A hetedik pulzArt záróeseménye méltó befejezése lesz a fesztiválnak: 21 órától a Tamási Áron Színház nagytermében a Kordz művésznéven ismert Alexandre Kordzaia fiatal zeneszerző-előadó Live with Strings című rendhagyó koncertjének lehetünk tanúi. A fellépés a komolyzene és elektronika gondosan kiegyensúlyozott találkozásától lesz különleges, hiszen a koncert bizonyos pontjain a Sepsi Kamarazenekar tíz vonósművésze csatlakozik majd be Kordz légies, funky ritmusokba áttűnő elektronikus hangzásaihoz. Tone Troopers & Friends afterparty 23 órától a Teinben.

Workshopok a pulzArt keretében

A fesztivál programjában a korábbi évek kiadásaihoz hasonlóan előkelő helyet foglalnak el a műhelyfoglalkozások (workshopok). A kínálat változatos, lesz bohócműhely, designtáska-készítés, betonozás, kollázskészítés, valamint képzőművészeti foglalkozások.

Idén három workshop lesz ingyenesen látogatható. A fesztivál teljes ideje alatt naponta 11–17 óra között a Tamási Áron Színház előcsarnokában zajló COLL[AGE] workshop résztvevőit Benedek Levente arra invitálja, hogy vigyék el a foglalkozásra saját papíralapú emlékeik gyűjteményét, amiből aztán az alkotó gyűjteményét is felhasználva saját, hazavihető kollázst készítenek. * A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér munkatársai Láthatatlan jelenlét 2.0 – Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak, de nem csak nekik címmel tartanak műhelyfoglalkozásokat a fesztivál ideje alatt: három kiállított műtárgy mentén egy képzettársítási játék segítségével fiataloknak mutatnak be képzőművészethez kapcsolódó fogalmakat és folyamatokat. * A Medence Csoport Re+Concept designtáska workshopja szombaton és vasárnap 10–16 óra között zajlik majd. A workshop a Diákok éve keretében valósul meg, így a részvétel diákoknak ingyenes (de előzetes regisztrációhoz kötött!). A vasárnapi foglalkozásra még maradtak helyek, így az érdeklődők még jelentkezhetnek a pulzart.ro oldalon elérhető űrlap kitöltésével. * A magyarországi S39 Hybrid Design Manufacture BETON workshopja során a résztvevők bekapcsolódnak a betonozás gyakorlati tevékenységeibe, és lehetőségük lesz hazavihető, plasztikus elemek öntésére is. Egy-egy gyermekeknek és felnőtteknek szóló, 15 fős csoporttal indítják a foglalkozást. Csütörtökön a jelentkezők egy-egy betonöntő, majd szombaton, egy-egy zsaluzatbontó, utómunkálatos műhelyen vesznek majd részt. A gyermekeknek tartott foglalkozás mindkét alkalommal 10–14 között, a felnőtteknek szóló pedig 15–19 óra között zajlik. * Walter Anichhofer osztrák színész, rendező és színházpedagógus Ízelítő a bohóclétből (A Taste of Clown) címmel tart műhelymunkát a pulzArt alatt, melynek során a résztvevők a magukban rejlő bohóc felkutatására vállalkoznak. A háromnapos workshop szeptember 19–21. között zajlik a Kónya Ádám Művelődési Házban, s napi háromórás tevékenységet foglal magában az előadóművészet bármely ágazatában (színművészet, bábszínészet, tánc, mozgásszínház) már jártas jelentkezők számára. * A foglalkozásokra való jelentkezés feltételei, a részvételi díjak, valamint a részletes leírás és a program megtalálható a pulzart.ro oldalon.

A 7. pulzArt kortárs művészeti fesztivált Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezi.