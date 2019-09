A Grand Hotel Bálványos élelmiszeraktárában és a konyhákban randalírozott az elmúlt éjjel négy medve. Két állat a szálloda biztonsági kamerájának felvételein is látható, amint éppen kiszaladnak a két szemben álló épületből. Az esetről Szín János medvepásztor számolt be, a medveles Facebook oldalán.

A tusnádfürdő medveles létrehozója és működtetője által leírtak szerint reggel a szálló mellett elhaladva vette észre, hogy az egyik ablak be van törve, ezért gépkocsijával megállt. Ekkor három medve ugrott ki egymásután az ablakon. Szín János ugyanakkor arról is beszámolt, hogy utólag a biztonsági felvételekről derült ki, hogy a negyedik állat a gépkocsi mögötti betört ajtón jött ki az épületből. A medvepásztor szerint a kamera a négy állatból csak kettőről készített felvételt. A szálloda illetékeseitől később tudta meg, hogy az éjszaka folyamán a vadállatok négy különböző helyre is betörtek a szállóba, a konyhába és az élelmiszerraktárba.

Amint arról több rendben beszámoltunk Bálványoson idén igencsak elszaporodott a medvebetörések száma, a villatulajdonosok összesítése szerint augusztus közepéig több mint negyvenöt hétvégi házba törtek be egy vagy több alkalommal, jelentős károkat okozva. A vendéglátóhelyek közül a Vár Panzió konyhájában randalíroztak szintén a közelmúltban, illetve a nyárikerten is gyakran keresztülvonult pár példány. A Grand Hotel Bálványosban idén első alkalommal jártak bent a bundások, a környéken viszont gyakran jelen vannak, már csak a parkoló közelében kialakított les miatt is.