Szeptember 20., péntek

Szabadság tér: * 18.00 – Megnyitó; hőlégballon emelkedések * 18.10 – Modern tánc * 18.15 – Estera Dobre-tiszteletfutás * 18.30 – Olimpiai színek stafétája * 18.30 Bikewalk by night * 21.20 Tűzzsonglőrök

Sepsi Aréna – nagyterem: * 14.00 – Fiú kosárlabdakupa (U18) * 16.00 – Lány kosárlabdakupa (U18)

Sepsi Aréna – kisterem: * 16.00 – Fiú kosárlabdakupa (U16)

Sepsi Aréna – tér: * 17.00 – Bevezetés a sportba

Szeptember 21., szombat

Sepsi Aréna – tér: * 9.30 – Streetball * 10.00 – Retróautó-kiállítás; airsoft; Baranta Bot és Ostor verseny; Teqball * 11.00 – Gokart * 11.15 – Street workout Show * 12.00 – Fedezd fel a búvárkodást * 13.15 – Street workout Show * 18.00 – Supercross Show * 18.00 – Hőlégballon emelkedés

Sepsi Aréna – színpad: * 10.00 – Interval Training bemutató * 10.45 – Kutyabemutató * 11.20 – HIIT edzés bemutató * 12.05 – Gymstick-bemutató * 12.50 – Body & Mind Zumba-bemutató * 13.15 – Harcművészet bemutató * 13.40 – Step Aerobic bemutató * 14.25 – Modern tánc * 15.20 – Társaságitánc-bemutató * 15.40 – Harcművészet-bemutató * 16.15 – ALPHA Strength & Functional Training bemutató * 17.00 Ida Aerobik bemutató

Sepsi Aréna – Életmód sátor: * 9.00 – Reggeli torna Encivel * 10.00 – Gerinctorna * 11.00 – A sport pozitív hatásai a gyerek egészséges fejlődésére * 12.00 – Táplálkozás-kerekasztal * 13.30 – Sportsérülések * 14.30 – Stretching, nyújtsunk helyesen * 15.00 – Sportolók-kerekasztal * 16.00 – Sportpszichológia: Miért sportoljon a gyerek? * 17.00 – Beszélgetés Kercsóval * 18.00 – Idézzük fel az aerobik-rekord pillanatait!

Sepsi Aréna – nagyterem: * 9.00 – Asztalitenisz-bajnokság; Old Boys kézilabdakupa * 10.00 – Küzdősport verseny és bemutató; Próbáld ki a Racing SIM-et * 13.00 – Buborékfoci * 16.00 – 3×3 női kosárlabda Román Kupa * 19.00 – Kerekesszékes kosárlabda * 20.00 – Minifoci: Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely

Sepsi Aréna – kisterem: * 9.00 – Lány kosárlabda-bajnokság (U13) * 13.00 – Öregfiúk focimeccs: Minifoot Sepsiszentgyörgy–Old Boys Szováta * 14.00 – Fiú kosárlabda-bajnokság (U12)

Sepsi Aréna – konferenciaterem: * 9.30 – Medical Taping * 11.00 – Beszélgetés Estera Dobrevel * 13.30 – Élménybeszámoló: Kaukázus expedíció, 2019 * 15.00 – Beszélgetés Bagoly Leventével (hosszútávú kerékpáros) * 16.30 – Sportági felmérés

Sepsi Jégcsarnok: * 10.00 – Fogarasi Zoltán jégkorong emléktorna (U8) * 16.00 – Műkorcsolya-bemutató * 18.00 – Jégparty gyerekeknek * 20.00 – Jégparty Dj Bagoly Levivel

Sepsi Aréna – teniszpálya: * 9.00 – Teniszbajnokság

Sepsi OSK focipálya: * 9.00 – Fiú gyerekfoci-bajnokság

Egyéb helyszínek: * 9.00 – Floorball (Szabó Kati Sportcsarnok) * 10.00 – Fallabda (városi uszoda); Birkózás: Baczoni Emlékverseny (Kós Károly Iskola sportterme) * 17.00 – Amatőr Floorball Kupa (Szabó Kati Sportcsarnok)

Szeptember 23., vasárnap

Sepsi Aréna – tér: * 9.30 – Kis bajnokok versenye * 10.00 – Airsoft; Lábtenisz Kupa; Lovagoltatás; Fedezd fel a búvárkodást * 11.00 – Sportágválasztó; Orbán Barra Gábor Trial Suli * 12.00 – Műlovaglás-bemutató

Sepsi Aréna – színpad: * 10.20 – ÜgyesEb bemutató * 10.45 – Zumba gyerek * 11.20 – Zumba toning * 11.55 – BodyART * 12.35 – Shape Up * 13.20 – Orbán Barra Gábor Trial Show * 13.55 – Tae Bo-bemutató * 14.35 – Z Dance by SPORT-ALL * 15.15 – a Sepsi OSK labdarúgó csapat közönségtalálkozója * 15.50 – Shotokan-bemutató * 16.25 – Brazil jiu-jitsu-bemutató * 17.00 – Birkózásbemutató * 17.25 – Cselgáncsbemutató * 18.00 – Zöldi Lara-koncert

Sepsi Aréna – Életmód sátor: * 10.00 – Napköszöntő jóga * 11.00 – Pilates * 12.00 – Kanga training, eddzünk együtt a babával * 13.00 – Ingyenes életmódváltás konzultációk; Szájhigiénia * 14.00 – Kullancscsípés: mire figyeljünk? * 14.30 – Mozogj a stroke ellen! * 15.00 – Workshop: Helyes életmódváltás * 16.00 – Alternatív gyógyászat és meridián torna

Sepsi Aréna – nagyterem: * 9.00 – 3×3 női kosárlabda Román Kupa; Sakkverseny * 12.00 – Floorball: Sepsi Open Cup

Sepsi Aréna – kisterem: * 8.00 – Ifjúsági IV. minikézilabda-bajnokság * 12.00 – Felnőtt amatőr kézilabda-bajnokság * 14.00 – Színész–politikus minifoci-mérkőzés * 16.00 – Női labdarúgó-bajnokság

Sepsi Aréna – konferenciaterem: * 17.00 – Beszélgetés László Csabával, a Sepsi OSK edzőjével

Sepsi Jégcsarnok: * 10.00 – Fogarasi Zoltán jégkorong emléktorna (U10) * 16.00 – Felnőtt jégkorong-bajnokság

Sepsi Aréna – teniszpálya: * 9.00 – Teniszbajnokság

Sepsi OSK focipálya: * 08.45 – Labdarúgás: Sepsi OSK–Bardóci Prima (IV. liga, U19) * 11.00 – Labdarúgás: Sepsi OSK–Bradóci Prima (IV. liga) * 13.00 – Pedagógus labdarúgókupa

Egyéb helyszínek: * 13.00 – Speeed Racing gyorsulási autóverseny (az illyefalvi út)

