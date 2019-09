A Budapest Honvéd háromszoros Európa-bajnoka hétfőn üzbég, ukrán, litván, végül kazah rivális legyőzésével jutott döntőbe, melyben a svéd Alex Bjurberg Kessidisszel csapott össze és technikai tussal győzött. A tokiói kvótát már az elődöntőbe kerüléssel megszerző ceglédi születésű birkózónak világversenyeken ez a 13. dobogós helyezése, amivel magyar rekorder. Világbajnokságokon negyedik érmét nyerte, de most először sikerült aranyat begyűjtenie. A 2014-es vb-n harmadik volt, két éve, ahogy tavaly is, a második helyen zárt. A magyar kötöttfogásúak három éremmel és két kvótával zártak a kazah fővárosban, ahol vasárnap Korpási Bálint bronzérmet nyert az olimpia műsorán nem szereplő 72 kilogrammos súlycsoportban, míg hétfőn Tamás bátyja, Viktor – kvótája mellé – ezüstöt szerzett a 87 kilósok között.

Tegnap a női birkózók 50 kg-os súlycsoportjában a román küldöttség tagjaként ezüstérmet nyert Alina Vuc, aki a döntőbe jutással olimpiai kvótát is szerzett. A kazah fővárosban rendezett világversenyen ma lép színre a sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta is, aki a 62 kg-os kategória tizenhatoddöntőjében régi ismerősével, az azeri Elmira Gambarovával mérkőzik meg. Hajrá, Kriszta!