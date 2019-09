A temesvári forradalom első áldozatára emlékeztek

Tőkés László egykori temesvári lelkipásztor a temetőben harminc éve mondott gyászbeszéd szavait idézte, miszerint Újvárossy Ernő gyilkosai közöttünk vannak. Úgy értékelte: Újvárossy Ernő halála nemhogy megfélemlítette volna, hanem megacélozta a temesvári református gyülekezetet, amelynek ellenállása később a Ceauşescu-diktatúra bukásához vezetett.

„A szeretetben nincsen félelem. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Az egyházunk iránti szeretet győzte le bennünk a félelmet. (...) A temesvári gyülekezet nemhogy megijedt, meghátrált, szétszéledt volna, hanem még a temetés tragédiája közepette is inkább megacélozódott és felbátorodott. Ez gyönyörű példája a közösségben összegyűjtött és megerősödő szeretetnek” – jelentette ki Tőkés László.

Újvárossy Ernőt olyan emberként mutatta be, aki építőmérnökként bejárta Románia építőtelepeit, és Temesvárra visszatérve talált vissza a református egyházhoz, mely éppen a temploma átalakítására készült.

Hozzátette: ma sem ismertek Újvárossy Ernő halálának a körülményei, és ahogy telik az idő, egyre csökken annak az esélye, hogy kiderüljön, mi is történt vele. Úgy vélte: az akkori hatóságok vagy közvetlenül, vagy közvetetten tették el láb alól, vagy megölték, vagy belehalt a kínzásba. Azonban változatlanul úgy gondolja, hogy nem önkezűleg vetett véget életének. Holttestét a kommunista hatóságok lepecsételt koporsóban adták ki, családtagjai is csak egy pillanatra láthatták.

Balaton Zoltán, Újvárossy egykori barátja úgy értékelte: az volt a bűne, hogy Tőkés László támasza volt, és megérezték, hogy nem zsarolható. Amint felidézte, Újvárossy halála egy olyan időszakban következett be, amikor a Securitate megpróbálta elszigetelni Tőkés Lászlót a támogatóitól. A hozzá közel állókat más városokba helyezték át, vagy megfélemlítéssel próbálták eltávolítani a lelkész mellől. Újvárossy Ernőnél egyik módszer sem vált be, ezért vele keményebben próbáltak fellépni.

A tegnapi megemlékezés Újvárossy Ernő sírjánál koszorúzással fejeződött be.

Tőkés László egyik legközelebbi munkatársa máig tisztázatlan körülmények között halt meg 1989 szeptemberében. Holttestét három nappal eltűnése után találták meg a Temesvárral szomszédos Vadász-erdőben. A rendőrség egy nappal a bejelentés után sem szállíttatta el a holttestet, és csak zárt koporsóban adta át a családnak. Újvárossy Ernő eltűnése előtt a Securitate fenyegetésére panaszkodott Tőkés Lászlónak.