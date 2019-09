Megadózzák a különnyugdíjakat

Megszavazta a szenátus a különleges nyugdíjak megadóztatásáról szóló törvényt, így a speciális járadékok haszonélvezői – ha a képviselőház is jóváhagyja – hamarosan 30, illetve 50 százalékos adót fizethetnek be annak függvényében, hogy mennyi pénzt kapnak az államtól. Előbbi a 7 ezer és 10 ezer lej közötti, utóbbi pedig 10 ezer lejnél nagyobb speciális nyugdíjakra vonatkozik.

A tervezet mellett 76-an szavaztak, 16-an tartózkodtak. A különleges nyugdíjakra kivetett adó révén az állami költségvetés bevételei várhatóan félmilliárd lejjel nőnek. Az ötlet még a költségvetés-kiigazításakor fogalmazódott meg Eugen Teodorovici pénzügyminiszter részéről, és sürgősségi kormányrendelettel akarta bevezetni, de ebbe nem egyezett bele Viorica Dăncilă kormányfő. Azóta a honatyák több módosító javaslatot is letettek, az RMDSZ például azt kérte, hogy az adó azokra a volt államelnökökre is vonatkozzon, akik az öregségi nyugdíjukon kívül több mint 7 ezer lejes különjuttatást kapnak. Ezt el is fogadta a szenátus költségvetési bizottsága.