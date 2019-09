Amint a Zi-de-zi.ro helyi portál közölte: a rektor kedden megbeszélésen vett részt azokkal az oktatókkal, akik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem tavalyi egyesítése előtt az utóbbi egyetemen tanítottak. Miután arról tájékozódott, hogy az oktatók közül hányan beszélnek magyarul, azt javasolta, hogy indítsák el a magyar informatikusképzést az egyetemen.

Leonard Azamfirei rektor megemlítette: a magyar informatika szakkal a munkaerőpiacon jelentkező óriási keresletet elégítenék ki.

„Teljes támogatásomról biztosíthatom önöket, meglesz a logisztikai és adminisztratív háttér, és a siker végül az egész (egyetemi) közösségé lesz. Mindannyian egy multikulturális egyetem tagjai vagyunk, amelyik az egyetemegyesítés után is teljesíti a vállalt küldetést, és amelyik továbbra is fejlődési keretet teremt bármilyen konstruktív kezdeményezésnek” – idézte a portál a rektort. A portál szerint a magyar informatika szak beindításának gondolata kedvező visszhangra talált az oktatók között.

Szabó Béla, az egyetem magyar tagozatának a vezetője az MTI tudósítójától értesült Leonard Azamfirei tervéről. Megjegyezte: a rektor a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés problémáinak a megoldása helyett olyan szakon szeretne magyar nyelvű képzést elindítani, amely a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi karán és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) is jól működik már. Hozzátette: a bejelentett szándék nem vonatkozik a hét végén induló idei tanévre.

Szabó Béla azt is elmondta: a tavalyi egyetemegyesítéskor a rektor magyar nyelvű orvosmérnöki képzés beindítását helyezte kilátásba, ennek a beindítása is várat még magára. Hozzátette: a rektor által a nyár elején ajánlott magyar preklinikai főtanszék sem alakult meg, így a magyar nyelvű képzés továbbra is ki van szolgáltatva az egyetemen belüli román többség akaratának. A magyar tagozat képviselői a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés bizonyos fokú önállóságát biztosító magyar kar vagy három magyar főtanszék létrehozását tartják szükségesnek.

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A magyar tagozat tavaly szeptemberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés. Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.

Az egyetem szenátusa a magyar tagozat nélkül döntött tavaly a Petru Maior Egyetemmel való egyesülésről és a román származású George Emil Palade Nobel-díjas orvos nevének a felvételéről.

A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Ma az egyetem vezető testületei a román oktatók négyötödös többségével működnek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekednek.